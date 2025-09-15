트럼프, 美 구금 사태 의식한 듯 "대미 투자 의욕 꺾고 싶지 않다"…비자 개선 시사

트루스소셜에 "미국인에 기술 전수·훈련 필요"

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 대미 투자에 나서는 외국 기업들이 자국 전문가를 데려와 미국인에게 기술을 전수하고 훈련시켜야 한다며 비자 제도 개선 가능성을 시사했다. 그는 미국에 투자하는 국가와 기업의 의욕을 꺾거나 겁주고 싶지 않다는 점도 강조했다.

이는 최근 미 이민 당국의 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 공장 급습과 한국인 근로자 대규모 구금·체포 사태로 촉발된 대미 투자 위축 우려를 진화하려는 발언으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스 소셜을 통해 "매우 복잡한 제품, 기계, 다양한 것들은 만드는 외국 기업들은 일정 기간 우리 국민을 훈련시킬 자국 전문가를 데려와야 한다"며 "만약 우리가 이런 과정을 거치지 않는다면 그 막대한 투자는 애초에 들어오지 않을 것"이라고 말했다.

그는 칩, 반도체, 컴퓨터, 선박, 기차 등 첨단-제조 산업을 구체적으로 거론하며 "우리는 다른 나라로부터 그것들을 만드는 방법을 배워야 하고 많은 경우 다시 배워야 한다"며 "한때는 우리가 잘했지만 지금은 더 이상 그렇지 않기 때문"이라고 설명했다. 특히 한미가 관세 협상 과정에서 협력하기로 한 조선업을 예로 들며 "예전에는 하루에 한 척씩 배를 건조했지만 지금은 1년에 한 척도 겨우 만드는 수준"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 "외국 기업들이 미국에 투자하는 것을 겁주거나 의욕을 꺾게 하고 싶지 않다"며 "우리는 그들과 그들의 직원을 환영한다. 그들에게서 배우고, 머지않은 미래에 그들보다 더 잘할 수 있다고 당당히 말하고 싶다"고 강조했다.

앞서 미 이민 당국은 지난 4일 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장을 급습해 한국인 근로자 317명을 불법 체류자로 분류해 체포, 구금했다. 구금됐던 한국인들은 8일 만인 12일 전세기 편으로 귀국했지만, 대미 투자의 불확실성을 둘러싼 우려는 커지고 있다. 미국 정부가 외국 기업에 대규모 투자를 요구하면서도 실제 공장 건설에 필요한 인력에 대한 비자는 충분히 발급하지 않아 벌어진 일이란 지적이 제기된다. 이에 따라 트럼프 대통령의 경제 정책과 이민 정책이 정면으로 충돌하고 있다는 비판도 나온다.

이날 트럼프 대통령의 발언은 자국 제조업 재건을 위해 대미 투자 기업들의 전문 인력의 안정적으로 미국에 체류할 수 있도록 보장하겠다는 뜻으로 해석된다. 특히 대규모 한국인 근로자 구금 사태로 한국뿐 아니라 일본, 대만 등 주요 대미 투자국에서도 불안이 확산되자 이를 달래려는 의도도 담겼다. 현재 한미 양국은 한국인 근로자 대규모 구금 사태를 계기로 비자 제도 개선 방안을 협의 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>