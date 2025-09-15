본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

'어쩔수가없다' 토론토국제영화제서 국제 관객상

이종길기자

입력2025.09.15 01:44

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박찬욱 감독 "수상 소식, 놀랍진 않다"

영화 '어쩔수가없다' 스틸 컷

영화 '어쩔수가없다' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

배급사 CJ ENM은 박찬욱 감독 신작 '어쩔수가없다'가 제50회 토론토국제영화제에서 국제 관객상을 받았다고 15일 전했다.


올해 신설된 국제 관객상은 캐나다와 미국을 제외한 작품 가운데 현지 관객 투표를 통해 가장 많은 지지를 얻은 영화에 수여한다. 박 감독은 "공식 상영 때 관객들의 열띤 반응을 직접 확인했기 때문에 수상 소식이 놀랍진 않다"고 말했다.

어쩔수가없다는 갑작스러운 해고로 벼랑 끝에 내몰린 만수(이병헌)가 가족과 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 뛰어드는 이야기다. 지난 6일 끝난 베네치아국제영화제 경쟁 부문에서 처음 공개됐고, 17일 부산국제영화제에서 개막작으로 소개된다. 국내 개봉일은 24일이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡] 미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

숨진 해경의 마지막 무전, 무슨 내용 담겼나 살펴보니…

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

전한길 "트럼프 대통령님, 구글코리아가 보수 유튜버 탄압합니다"

반도체로 돈 엄청 벌더니 결국…22년 만에 한국 넘어서는 대만 1인당 GDP

장갑차까지 동원…현지 공장 급습해 한국인 300명 체포한 ICE는 어떤 곳

경기 연천 양돈농장에서 '아프리카돼지열병' 발생

새로운 이슈 보기