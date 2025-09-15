'어쩔수가없다' 토론토국제영화제서 국제 관객상

박찬욱 감독 "수상 소식, 놀랍진 않다"

배급사 CJ ENM은 박찬욱 감독 신작 '어쩔수가없다'가 제50회 토론토국제영화제에서 국제 관객상을 받았다고 15일 전했다.

올해 신설된 국제 관객상은 캐나다와 미국을 제외한 작품 가운데 현지 관객 투표를 통해 가장 많은 지지를 얻은 영화에 수여한다. 박 감독은 "공식 상영 때 관객들의 열띤 반응을 직접 확인했기 때문에 수상 소식이 놀랍진 않다"고 말했다.

어쩔수가없다는 갑작스러운 해고로 벼랑 끝에 내몰린 만수(이병헌)가 가족과 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 뛰어드는 이야기다. 지난 6일 끝난 베네치아국제영화제 경쟁 부문에서 처음 공개됐고, 17일 부산국제영화제에서 개막작으로 소개된다. 국내 개봉일은 24일이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



