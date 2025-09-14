본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

이통3사, 아이폰17 시리즈 공통지원금 최대 45만원 예고

장희준기자

입력2025.09.14 16:27

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추가지원금 더하면 최대 51만7500원

이동통신 3사가 애플의 신제품 아이폰17 시리즈에 대해 공통지원금으로 최대 45만원을 내걸었다.


14일 통신업계에 따르면 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이통3사는 각각 홈페이지에 아이폰17 시리즈 지원금을 사전 공시했다. 최종 지원금 규모는 공식 출시일인 오는 19일 확정된다.

아이폰17 시리즈. 애플

아이폰17 시리즈. 애플

AD
원본보기 아이콘

이통3사는 아이폰17·프로맥스, 프로·에어를 각각 묶어 요금제별 지원금을 달리 책정했다. 프로·에어는 최대 45만원까지 지원한다. 추가지원금을 더하면 3사 모두 최대 51만7500원이 된다. 단통법 폐지로 15%로 제한됐던 추가지원금 상한이 사라졌지만 3사 모두 15%인 6만7500원으로 책정했다.


아이폰17·프로맥스 최대 공통지원금은 SK텔레콤 26만원, KT 25만원, LG유플러스 23만원이며 추가지원금을 더하면 각각 29만9000원, 28만7500원, 26만4500원이다.


이통3사가 출시일 공통지원금과 추가지원금을 확정하면 유통점에서 자체적으로 지급하는 지원금까지 고려해 소비자가 실제 구매하는 단말 가격이 결정된다. 일반적으로 통신사를 바꾸는 번호이동을 할수록, 고가 요금제를 선택할수록 더 많은 지원금을 받을 수 있다.

통신 업계 일각에선 전통적인 '대목'인 아이폰 신제품 출시에 맞춰 단통법 폐지에도 비교적 잠잠했던 보조금 전쟁이 불붙을 수도 있다는 전망이 나온다. 다만 그 영향이 제한적일 거란 분석도 있다. 한 이통사 관계자는 "이미 시장이 무리한 가격 경쟁 없이 어느 정도 안정된 것으로 봐야 하고, 최근 잇따른 보안 사고로 공격적인 마케팅에 나서기도 조심스러운 분위기"라고 전했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡] 미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

숨진 해경의 마지막 무전, 무슨 내용 담겼나 살펴보니…

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리

하늘에 '번쩍' 번개 증가한 日, 보험금 왜 늘었을까?

이통3사, 아이폰17 시리즈 공통지원금최대 45만원 예고

농산물값 절반 이상은 '유통비용'…배추·무는 최대 70%

새로운 이슈 보기