"URL 들어간 2차 소비쿠폰 문자·알림, 100% 사기…주의 필요"

정부·금융기관, 안내 메시지에 URL 미포함 방침

정부는 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급 시기를 맞아 정부·카드사·은행 등을 사칭해 지급 대상·금액 안내, 카드 사용 승인, 신청 등의 다양한 스미싱 공격이 예상된다며 주의를 당부했다.

14일 정부에 따르면 1차 민생회복 소비쿠폰과 관련해 현재까지 탐지·대응한 스미싱 건수는 총 430건으로 집계됐다. 스미싱 유포에 따른 피해 사실은 없는 것으로 나타났다.

정부가 1차 소비쿠폰 관련 스미싱 유형을 분석한 결과 대부분 불법 도박사이트 광고나 접속 유도로 나타났다. 개인정보 탈취형 스미싱 악성 앱 유형도 탐지됐는데, 이 앱은 감염 후 주변인들에게 스미싱 문자를 재유포하는 기능이 탑재돼 이용자들의 주의가 필요하다.

정부와 카드사, 지역화폐사는 스미싱 피해를 사전 예방하기 위해 2차 민생회복 소비쿠폰 관련 인터넷 주소 바로가기(URL)가 포함된 문자나 사회관계망서비스(SNS) 안내문자를 발송하지 않을 예정이다. 유사한 기능을 하는 배너 링크나 앱 푸쉬 기능도 제공하지 않을 방침이다.

스미싱 의심 문자를 받았거나 문자 내 URL을 클릭한 이후 악성 앱 감염이 의심된다면 스미싱 피해예방 대응요령을 참고해 한국인터넷진흥원 118상담센터로 신고하고 상담받을 수 있다.

정부는 2차 민생회복 소비쿠폰 신청과 지급 전인 지난 12일부터 각 통신사 명의로 스미싱 피해예방 문자를 순차 발송했다. 민생회복 소비쿠폰 비대면 신청 시 신청페이지에 스미싱 주의 안내문구를 포함하고 어르신 등 디지털 취약계층을 위해 은행과 주민센터를 통한 대면 신청 시 스미싱 주의 안내도 병행할 예정이다.

금융감독원과 경찰청, 한국인터넷진흥원 등을 통해서는 스미싱 공격에 대한 모니터링을 강화하고 피해신고 시 즉시 수사에 착수하는 등 신속 대응체계도 운영할 계획이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



