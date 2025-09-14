HD현대인프라코어, 프랑스서 디벨론 신형 굴착기·안전 기술 시연

E-STOP 등 스마트 안전 기능 첫 공개

HD현대인프라코어는 프랑스에서 디벨론(DEVELON) 신형 굴착기와 스마트 안전 기술을 현장 시연했다고 14일 밝혔다.

HD현대인프라코어는 지난 8일(현지시각)부터 11일까지 나흘간 프랑스 콩피에뉴에서 현지 건설사를 대상으로 디벨론(DEVELON) 신형 굴착기의 현장 실증 및 스마트 안전 기술 시연을 진행했다. HD현대사이트솔루션 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시연은 지난 8일(현지시간)부터 11일까지 나흘간 프랑스 콩피에뉴 센강 운하 프로젝트 현장에서 프랑스 노동부 산하 건설업 안전예방협회(OPPBTP) 주관으로 진행됐다. 현장에서는 전복 위험 경고, 360도 어라운드 모니터링, 긴급 제동 기능인 'E-STOP' 등 스마트 안전 기술이 공개됐다. E-STOP은 장비 주변의 사람이나 사물을 감지하면 자동으로 멈추는 시스템으로, 내년부터 제품에 적용해 양산할 계획이다.

HD현대인프라코어는 이번 시연에 부이그, 에파주 등 프랑스 주요 건설사를 초청해 기술을 소개했다. 유럽 시장에서 브랜드 신뢰도와 신규 고객 확보로 이어질 것으로 기대하고 있다. 시장조사기관 팩트엠알(Fact.MR)은 유럽 건설장비 시장이 2025년 1985억 달러에서 연평균 6% 성장해 2035년 3555억 달러에 이를 것으로 내다봤다.

회사 관계자는 "안전 규제가 엄격한 유럽 시장에서 기술력을 인정받았다"며 "현장 안전과 효율성을 높일 수 있는 기술 개발을 이어가겠다"고 말했다.





