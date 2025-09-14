LG전자, 美 NFL 볼티모어 레이븐스 홈구장에 초대형 디스플레이 공급

2년간 파트너십 체결, 공동 마케팅

내년 시즌까지 1115㎡ 규모 공급

65m 초대형 화면 게이트에 설치

LG전자가 미국 프로풋볼리그(NFL)의 명문 구단인 풋볼팀 볼티모어 레이븐스(Baltimore Ravens)와 파트너십을 맺고 홈구장에 디지털 사이니지를 공급한다.

LG전자는 최근 볼티모어 레이븐스와 2년 간의 공식 파트너십을 체결, 레이븐스 홈구장인 M&T 뱅크 스타디움의 대대적인 리노베이션을 포함해 팀 서포터즈를 대상으로 한 공동 마케팅 등을 진행하기로 했다.

LG전자는 내년 시즌까지 M&T 뱅크 스타디움에 총 1115㎡ 규모의 디지털 사이니지를 새롭게 설치한다. 경기장 중앙 전광판을 포함해 관중석의 동서남북 방면에 구축되는 4개의 초대형·초고화질 디스플레이로 경기의 열기를 생생히 전하며 팬들의 집중도와 몰입감을 더할 계획이다. 특히 관객 입장 게이트에 약 65m 길이로 조성되는 초대형 디스플레이가 스타디움의 새로운 상징이 될 전망이다.

LG전자가 M&T 뱅크 스타디움에 설치하는 디지털 사이니지. LG전자.

이 외에도 스타디움 내부 복도 등 관람객의 이동 동선 곳곳에 100대 이상의 LG TV가 설치된다.

시즌 종료 후에는 스타디움 외부 리노베이션에 약 215㎡ 규모의 LED(발광다이오드) 디스플레이를 외벽에 설치할 계획이다. 고층이나 곡면에도 설치할 수 있는 가벼운 무게와 유연성이 특징인 메쉬 LED 디스플레이 제품이다. 외부 광장 등에도 고해상도 스크린을 추가 설치해, NFL 사상 최고의 경기장 환경을 구축하겠다는 목표다.

M&T 뱅크 스타디움은 약 7만1000명을 수용 가능한 초대형 경기장으로, LG전자의 혁신 기술과 함께 미국 메릴랜드주 볼티모어 지역을 상징하는 스포츠 문화공간으로 자리매김할 예정이다.

LG전자는 미국에서 '가장 신뢰받는 가전'으로 꼽히는 LG전자의 브랜드 아이덴티티를 반영해 볼티모어 레이벤스의 팬들을 대상으로 월간 '가장 신뢰받는 선수'를 뽑는 이벤트도 진행한다.

LG전자는 경기의 생생함을 더하는 혁신 디스플레이와 최첨단 기술을 바탕으로 미국 야구와 축구, 미식축구 등 다양한 스포츠 팬들에게 혁신적인 엔터테인먼트 경험을 선사하고 있다.

지난 3월 스포츠 경기장의 운영 및 광고 등을 대행하는 에이전시 ANC와 전략적 파트너십을 맺고 미국 매사츠세츠주의 보스턴 레드삭스 홈 구장 펜웨이 파크에 약 842㎡ 규모의 종합 디스플레이 솔루션을 공급했다.

올해 초에는 미국 AMB 스포츠&엔터테인먼트사와 협력해, 조지아주 애틀란타의 메르세데스-벤츠 스타디움에 141㎡ 너비로 경기장 테두리를 두르는 리본보드를 공급하기도 했다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 "미국 전역의 주요 경기장을 혁신하는 차별화된 상업용 디스플레이를 통해 현지 스포츠 팬들에게 최고의 관람경험을 선사할 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



