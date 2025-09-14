삼성디스플레이, 혁신 기술 공개 모집…최대 3년간 연구비 8억 지원

마이크로·나노 LED 등 7개 분야

국내 대학 소속 교수, 연구팀 지원

첫 산학 연구과제 공모 지원

삼성디스플레이가 미래 경쟁력 강화를 위해 혁신 기술 확보에 나선다.

삼성디스플레이는 지난 12일부터 다음달 17일까지 국내 대학 대상으로 혁신 기술 아이디어를 공개 모집 중이라고 14일 밝혔다.

모집 분야는 차세대 디스플레이 기술 및 OLED(유기발광다이오드) 혁신 기술로 지정과제와 자율과제로 나눠 모집한다. 지정과제는 마이크로·나노 LED(발광다이오드) 고속 전사기술개발, 폴더블 강건 반사방지 필름 개발 등 7개 분야이며 자율과제의 경우 폴더블, 스트레처블, 마이크로 디스플레이 등 차세대 기술에 대해 자유로운 연구 과제 제안이 가능하다.

삼성디스플레이는 이번 공모에서 최대 10개 과제를 선정해 과제당 연간 1~2억 원의 연구비를 지원할 계획이다. 이 중 우수한 평가를 받은 2~3개 과제에 대해서는 추가로 2년 동안 최대 6억 원을 지원한다. 최대 3년 동안 8억 원을 지원하는 셈이다.

연구 기간과 연구비는 연구팀이 자율적으로 제안할 수 있으며, 국내 대학 소속 교수라면 누구나 지원할 수 있다. 여러 연구팀이 협력해 컨소시엄 형태로 지원하는 것도 가능하다.

삼성디스플레이가 공모 형식으로 산학 연구과제를 선정하는 것은 이번이 처음이다. 시장 다변화, 경쟁 심화 등으로 전환기를 맞이한 디스플레이 산업 내에서 미래 기술 경쟁력 확보에 필요한 참신한 융합 기술 아이디어를 발굴하는 한편, 기술적 한계를 돌파하기 위해 내부는 물론 외부의 연구 인프라까지 적극 활용하기 위해 이번 공모를 준비했다고 밝혔다.

이창희 디스플레이연구소장(부사장)은 "AI(인공지능), 전기차, 로봇 등 이종 산업과 융합하며 디스플레이의 개념과 역할이 빠르게 확장되고 있는 만큼 외부와 협력해 기술적 솔루션을 찾는 '열린 혁신'이 그 어느 때보다도 중요하다"며 "이번 공모를 통해 다양한 혁신 기술들이 아이디어를 넘어 실제 상용화로 어어지고 산업의 패러다임을 바꾸는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

삼성디스플레이는 지난 2014년부터 10년 넘게 국내 주요 대학에 디스플레이 연구센터를 설립, 대학 연구진들과 공동 연구를 진행하고 있다.





