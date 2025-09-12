의정부시, 보훈단체별 간담회 통해 소통 강화…보훈정책 방향 모색

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 11일 보훈회관에서 유공자 예우를 강화하고, 사회에 기여하는 보훈사업을 추진하고자 '보훈단체별 정책 간담회'를 개최했다.

김동근 의정부시장이 지난 11일 보훈회관에서 '보훈단체별 정책 간담회'를 진행하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 지난 7월 18일 광복 80주년을 기념해 열린 보훈단체장 전체 간담회에 이어, 보훈단체의 생생한 현장 목소리를 시정에 반영하고자 '소통 강화'에 중점을 두고 마련했다.

앞서 시는 9월 1일(특수임무유공자회, 전몰군경유족회, 무공수훈자회, 의정부시 재향군인회)과 2일(상이군경회, 전몰군경미망인회, 월남전참전자회)에도 단체별 간담회를 열고 각 보훈단체의 의견을 청취했다.

광복회, 6·25참전유공자회와 함께한 이날 간담회에서는 2026년 보훈단체별 사업 방향과 신규 사업 추진 방안, 장기 사업 계획 등 다양한 의견이 논의됐다.

이시천 보훈단체협의회장은 "보훈정책과 사업에 대한 소규모 간담회를 통해 충분히 의견을 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 "보훈가족의 복지 증진을 위한 다양한 정책이 발굴·추진돼 사회에 기여하는 봉사와 활동이 활발히 이어지길 바란다"고 전했다.

김동근 시장은 "보훈단체와의 소통을 앞으로도 지속할 예정"이라며 "국가를 위해 희생하신 분들이 예우받는 사회적 분위기를 만들기 위해 끊임없이 고민하고, 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



