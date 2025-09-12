SG, 우크라이나에서 에코스틸아스콘 시험포장 성공…재건사업 본격화

아스콘 전문기업 SG SG 255220 | 코스닥 증권정보 현재가 2,305 전일대비 25 등락률 +1.10% 거래량 582,703 전일가 2,280 2025.09.12 10:11 기준 관련기사 SG, 아스콘 업체 최초 탄소배출 저감 공식 인증…ESG 경쟁력 강화SG, 2분기 영업익 흑자전환…"하반기 외형·수익성 성장 자신"SG, 우크라이나 재건청과 MOU 체결…재건 사업 본격화 전 종목 시세 보기 close 가 지난 10일(현지 시간) 우크라이나에서 에코스틸아스콘 시험포장을 성공적으로 마무리했다고 12일 밝혔다. 시험포장이 진행된 도로는 키이우 인근의 잘리샤-보흐다닙카 구간이다.

SG는 2023년 12월 현지 법인인 'SG 우크라이나(Ukraine)'을 설립했다. 이후 현지 아스콘 업체인 디에스프롬(DS Prom), 유로버드플러스(Eurobud Plus)와 아스콘 공급 계약을 체결하고 우크라이나 최대 철강 회사인 메틴베스드그룹(Metinvest)과 슬래그 공급 계약을 체결하는 등 우크라이나 진출의 기반을 마련했다.

지난해 12월에는 현지에서 에코스틸아스콘의 특허 등록을 완료, 우크라이나 인프라부와 이번 시험포장을 합의했다. 올해 5월에는 우크라이나 인프라부 산하 국립도로개발연구소의 랩(LAB) 샘플테스트를 통과해 공식 시험 성적서를 발급받았다. 이를 통해 기술적 우수성을 확보하고 시험포장 실행을 위한 법적·기술적 요건을 모두 충족했다.

에코스틸아스콘은 SG가 국내에서 건설신기술, 재난안전신기술을 가지고 있는 도로포장의 원자재다. 일반 아스콘에 쓰이는 천연골재 대신 철강회사의 부산물로 발생하는 제강슬래그를 활용해 원가절감 및 고강도, 저소음, 미세 먼지저감, 탄소저감 등 친환경 효과를 가진 프리미엄 아스팔트 콘크리트다.

회사의 제품은 전후 재건 과정에서 경제성·환경성·내구성을 동시에 요구하는 우크라이나 정부의 정책 기조와도 부합한다. 전통적인 철강강국인 우크라이나의 제철소에서는 슬래그가 대량 발생한다. 에코스틸아스콘은 수십 년간 누적된 슬래그를 천연골재 대신 활용해 국가적 과제를 해결하는데도 기여할 것으로 기대된다.

이번 시험포장 행사에는 수호믈린 세르히 우크라이나 재건청장, 베주흘리 아르템 국립인프라 연구소장, 칼리쉬닉 미하일 키이우 주지사, 무시옌코 드미트로 DS Prom 대표이사, 니콜라엔코 안드리 우크라이나 국회의원 및 우크라이나 정부 관계자와 나자렌코 안드리 SG Ukraine 대표이사, 김용현 포스코인터내셔널 우크라이나 현지 법인장, 서오진 SG 사장 등이 참석했다.

참석자들은 시공된 도로 구간을 살피며 에코스틸아스콘 기술의 우크라이나 확대 적용 가능성을 확인했다. 시찰 이후 "SG의 기술력은 우크라이나 도로 재건 속도를 높이고 도로 품질 수준을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 평가했다.

이번 시험포장 성공을 시작으로 SG는 우크라이나 최대 도시 중 하나인 드니프로주의 도로재건에 착수한다. 이후 우크라이나 재건청 및 주요도로 현장에 에코스틸아스콘을 확대 적용할 예정이다.

SG 관계자는 "이번 우크라이나 시험포장은 단순한 시공이 아니라 글로벌 시장 진입을 위한 그간의 노력이 빛을 발하는 순간"이라며 "향후 우크라이나 전역에 에코스틸아스콘으로 도로를 재건할 예정"이라고 말했다.

이어 "추가로 준비 중인 인도, 사우디아라비아 등 다른 국가 진출에도 우크라이나 진출 사례를 적극 활용해 케이로드(K-ROAD)의 우수성을 알리고 글로벌 친환경 인프라 선도기업으로 도약하겠다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



