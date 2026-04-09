왼쪽부터 백호성 조달청 구매사업국장, 박창호 SG대표이사가 아스콘 현장 생산시설을 점검하고 있다. SG 제공 AD 원본보기 아이콘

아스콘 전문기업 에스지이( SG SG close 증권정보 255220 KOSDAQ 현재가 2,800 전일대비 65 등락률 -2.27% 거래량 1,629,101 전일가 2,865 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 SG, 지난해 영업이익 흑자 전환…수익구조 개선 본격화 SG, 친환경 도로 설문 결과 '안전' 1순위 미·러·우 '아부다비 첫 3자 회동' 앞두고 재건주 '꿈틀' 전 종목 시세 보기 )는 조달청 백호성 국장과 김수경 과장 등 관계자들이 본사를 찾아 생산 설비와 공급망 운영 현황을 점검하고 조달 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

이번 방문은 원자재 가격 변동과 중동 지역 정세 불안 등 외부 환경 변화에 대응해 아스콘(아스팔트 콘크리트)과 주요 원재료인 아스팔트유(AP석유)의 수급 상황을 사전에 점검하기 위해 이뤄졌다. 조달청 관계자들은 SG의 생산 공정과 품질 관리 체계를 확인하고, 원자재 수급 안정성과 조달 계약 이행 과정에서 필요한 개선 사항을 종합적으로 살폈다.

SG는 원유 공급 중단 등으로 아스팔트유 수급이 원활하지 않은 상황에서도 포트홀 및 소성변형 발생 구간을 중심으로 납품 우선순위를 조정하고 적시 공급 체계를 운영해 안정적인 공급을 유지하고 있다고 설명했다.

회사에 따르면 제강슬래그와 순환골재를 활용해 100% 자원재활용을 적용한 고강도 아스콘 제조 기술은 기존 중동 수입 의존도가 높았던 아스팔트유 사용량을 약 50% 절감하고, 내구성은 기존 대비 150% 수준까지 향상시킬 수 있다. SG는 이를 기반으로 전국 아스콘 업체들과의 기술 제휴를 확대하고 안정적인 수익 구조를 마련한다는 방침이다.

백호성 조달청 국장은 "아스콘은 도로 건설과 유지보수에 필수적인 국가 기반 자재인 만큼 안정적인 공급이 중요하다"며 "현장 점검을 통해 파악한 공급망 상황을 토대로 조달기업의 애로사항을 해소할 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

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SG와 조달청 관계자들은 "고유가와 원유 수급 불안정 상황에 대응하기 위해 중장기적으로 에코스틸아스콘을 전국 아스콘 업체로 확산시킬 계획"이라며 "이를 통해 수입 의존도가 높은 아스팔트유 사용량을 50% 줄이고, 100% 자원재활용 기반으로 국내 도로 품질을 획기적으로 개선해 나갈 것"이라고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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