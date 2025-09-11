세종시, 한글·양조문화 융합 '한글 술술축제' 추진

13일 오후 3시부터 조치원 일원

한글과 양조문화가 융합된 야간축제 '2025 세종 한글 술술 축제'가 조치원 일원에서 열린다.

11일 세종시에 따르면 오는 13일 오후 3시부터 10시까지 세종 전통시장 제3공영주차장 일원과 조치원역 광장에서 '한글로 빚고, 술로 잇다'를 주제로 '세종 한글 술술 축제'를 개최한다.

이 축제는 현재 조치원 1927 아트센터 등에서 성황리에 운영 중인 한글 프레 비엔날레와 연계·진행돼 더욱 풍성한 즐길 거리, 볼거리를 제공한다.

특히 축제가 열리는 조치원읍은 오랜 전통의 양조산업이 발달한 지역으로, 양조기업의 뿌리이자 제조 기술과 노하우가 집약된 곳이다. 일제강점기와 한국전쟁 이후에도 전통 양조 방식과 지역 특산주를 이어온 조치원 양조업은 오늘날 세종지역 전통주 산업의 기틀을 만들었다.

축제장에서는 조치원 지역의 젊은 스타트업으로 주목받는 공사사양조의 '세종소주'와 ㈜사일로 '세종한글막걸리' 등 시음 행사가 열려 다양한 지역술을 맛볼 수 있다.

이날 오후 6시부터 열리는 개회식은 트로트 가수 강훈·오승하, K-POP 댄스팀 마제스티, 마술사 이훈 등 총 4팀이 참여해 무대를 꾸미고 공연 중간에는 관객 참여형 경품 이벤트가 진행될 예정이다.

김려수 문화체육관광국장은 "한글과 양조문화가 어우러진 세종만의 특색 있는 야간축제가 될 수 있도록 지속 발전시켜 나갈 것"이라며 "축제에 많은 분의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





