본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

이노그리드·SDT, 하이브리드 양자 클라우드 개발 맞손

백종민테크 스페셜리스트

입력2025.09.11 12:25

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

클라우드 컴퓨팅 기업 이노그리드(대표이사 김명진)는 양자표준기술 전문기업 SDT(대표 윤지원)와 '하이브리드 양자 클라우드 개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이노그리드·SDT, 하이브리드 양자 클라우드 개발 맞손
AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 양사의 핵심 역량을 결합해 고전 컴퓨팅과 양자 컴퓨팅을 융합한 혁신적인 클라우드 서비스를 공동 개발하고, R&D, 사업화, 정부 과제 연계 등 전방위적 협력 체계를 구축하기로 했다.


양사는▲양자컴퓨팅을 위한 고성능 양자 미들웨어 기술 연구 및 개발 ▲고전-양자 혼합 연산 구조 기반의 기술 공동 개발 ▲양자 시뮬레이터 등을 연계한 하이브리드형 테스트베드를 함께 운영하며 기술 완성도를 높여갈 계획이다.

김명진 이노그리드 대표는 "SDT와 다각적 협력을 통해 하이브리드 양자 클라우드 개발을 가속화하여 국내 양자 산업 발전에 기여하겠다"고 전했다.


윤지원 SDT 대표는 "누구나 손쉽게 양자컴퓨팅을 활용할 수 있는 혁신적인 환경을 제공하여 국내 양자 기술 생태계 확장에 기여할 것"이라고 말했다.




백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령 '양도세 기준 10억' 철회 시사에…전문가들 "잘한 결정" 李대통령 '양도세 기준 10억' 철회 시사에…전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기