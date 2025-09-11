본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

빅히트 신인그룹 코르티스, 한중일 주요차트 진입

이이슬기자

입력2025.09.11 10:48

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
코르티스. 사진제공=빅히트뮤직

코르티스. 사진제공=빅히트뮤직

AD
원본보기 아이콘

신인 그룹 코르티스(CORTIS·마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호) 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES)가 발매 직후 국내외 주요 차트에 올랐다.


11일 한터차트에 따르면 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'는 발매 사흘 만에 누적 판매량 31만장을 넘겼다. 올해 데뷔한 신인 가운데 발매 첫날 최다 판매량 기록을 세운 데 이어 꾸준히 판매가 증가하고 있다.

앨범은 미국 애플뮤직 '톱 앨범'(9일자) 차트에서 65위에 올랐으며, 이날 차트에 이름을 올린 K팝 아티스트는 코르티스가 유일했다. 미국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에도 88위로 진입해 최고 32위까지 순위를 끌어올렸다.


일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(9일자)에서는 발매 첫날 2위로 출발했다. 중국 QQ뮤직 최신 차트(10일자)에서는 수록곡 전곡이 '급상승' '유행 지수' '신곡' 차트에 동시에 진입했다. 인트로곡 '고!'는 '급상승' 차트 1위를 차지했으며, '패션' 3위, 타이틀곡 '왓 유 원트' 13위, '조이라이드' 17위, '럴러바이' 52위가 뒤를 이었다. QQ뮤직 메인 송차트 '핫 송'에서도 '고!' 3위, '패션' 27위, '조이라이드' 84위 등 세 곡이 순위권에 들었다.


코르티스는 하이브 산하 빅히트뮤직이 방탄소년단과 투모로우바이투게더에 이어 6년 만에 내놓은 신인 그룹으로, 이날 엠넷 '엠카운트다운'을 시작으로 후속곡 '패션' 활동에 돌입한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기