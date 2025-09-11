빅히트 신인그룹 코르티스, 한중일 주요차트 진입

신인 그룹 코르티스(CORTIS·마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호) 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES)가 발매 직후 국내외 주요 차트에 올랐다.

11일 한터차트에 따르면 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'는 발매 사흘 만에 누적 판매량 31만장을 넘겼다. 올해 데뷔한 신인 가운데 발매 첫날 최다 판매량 기록을 세운 데 이어 꾸준히 판매가 증가하고 있다.

앨범은 미국 애플뮤직 '톱 앨범'(9일자) 차트에서 65위에 올랐으며, 이날 차트에 이름을 올린 K팝 아티스트는 코르티스가 유일했다. 미국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에도 88위로 진입해 최고 32위까지 순위를 끌어올렸다.

일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(9일자)에서는 발매 첫날 2위로 출발했다. 중국 QQ뮤직 최신 차트(10일자)에서는 수록곡 전곡이 '급상승' '유행 지수' '신곡' 차트에 동시에 진입했다. 인트로곡 '고!'는 '급상승' 차트 1위를 차지했으며, '패션' 3위, 타이틀곡 '왓 유 원트' 13위, '조이라이드' 17위, '럴러바이' 52위가 뒤를 이었다. QQ뮤직 메인 송차트 '핫 송'에서도 '고!' 3위, '패션' 27위, '조이라이드' 84위 등 세 곡이 순위권에 들었다.

코르티스는 하이브 산하 빅히트뮤직이 방탄소년단과 투모로우바이투게더에 이어 6년 만에 내놓은 신인 그룹으로, 이날 엠넷 '엠카운트다운'을 시작으로 후속곡 '패션' 활동에 돌입한다.





이이슬 기자



