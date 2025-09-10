"1급 코인 사기꾼, 부모 같은 어른들 꼬셔"…2000억 투자 사기 '한양화로'에 붙은 대자보

프랜차이즈 '한양화로' 대표 등 3명 구속

유명 연예인을 광고모델로 내세운 프랜차이즈 '한양화로' 대표와 부사장 등이 투자금 2000억원을 편취한 혐의로 구속된 가운데, 한 매장 앞에 피해자가 붙인 것으로 추정되는 대자보가 공개돼 화제다.

대표와 부사장 등이 투자금 2000억 원을 가로챈 혐의로 구속된 프랜차이즈 식당 '한양화로'의 한 매장 앞에 피해자가 쓴 것으로 추정되는 대자보가 걸렸다. 온라인 커뮤니티 AD 원본보기 아이콘

10일 온라인 커뮤니티를 중심으로 '한양화로'의 한 매장 앞에 붙은 대자보가 공유됐다. 해당 글에는 2022년 거짓 정보로 투자자를 끌어모은 뒤 투자금을 돌려주지 않은 혐의를 받는 한양화로 대표 등을 비판하는 내용이 담겼다.

작성자는 한양화로 대표에 대해 "1급 코인 사기꾼. 300% 마진 준다며 부모 같은 어른들 모집해 사기 치며 자기 배를 불린 놈. 투자하면 대박 나게 해준다며 노인들 꼬셔 사기 친 놈"이라고 주장했다.

그러면서 "너는 부모 형제도 없냐. 사기 치면서 살라고 배웠냐"라며 "몇 개월 안에 300% 대박을 안겨준다고 사기 치며 할머니, 할아버지들 꼬셔 사기 친 놈. 아직도 사기 치고 돌아다니냐"고 따져 물었다.

또 "시민들에게 고발한다"며 "1급 사기꾼 두 놈은 인간 탈을 쓰고 온갖 사기 행각을 벌여 투자자들 모집해 자기 배를 불렸다. 쓰레기보다 못한 놈들"이라고 비판했다.

이어 "네놈 때문에 우울증 걸려 오늘내일하는 사람도 수없이 많다. 사람 다 죽어간다"며 "선량한 노인들 꼬셔 투자하게 해놓고 지금 와선 연락도 안 된다"고 분통을 터뜨렸다.

앞서 지난 1일 서울 강남경찰서는 한양화로 대표와 부사장 등 3명을 사기 혐의로 구속했다.

이들은 캐나다에서 최고급 소고기를 싸게 들여와 국내에서 유통하면 수익을 남길 수 있다며, 매달 투자금의 10%를 지급하고 10개월 뒤에는 원금을 돌려주겠다는 조건을 내걸고 투자자를 모집한 것으로 알려졌다. 그러나 업체 측은 투자 직후 1~2개월만 약정한 금액을 지급했고, 이후엔 약속했던 10% 수익금뿐만 아니라 원금도 돌려주지 않은 것으로 조사됐다. 이들에게 속은 피해자는 350여 명이며, 피해액은 2000억원대로 추산된다.

2022년 첫 가맹 사업을 시작한 한양화로는 최상등급 소고기와 저렴한 가격을 앞세워 몸집을 불려왔다. 2023년에는 배우 마동석을 광고모델로 발탁하면서 광고비에만 180억원을 쓴 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>