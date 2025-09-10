본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시설공단, 중증장애인생산품 우선구매 우수기관 선정

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.10 13:43

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시설공단이 보건복지부 주관 '2025년 중증장애인생산품 우선구매 유공 포상'에서 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관상을 수상했다고 10일 밝혔다.

유공포상 시상식.

유공포상 시상식.

AD
원본보기 아이콘

유공 포상 수여식은 앞날 서울 aT센터에서 열린 '2025 중증장애인생산품 박람회' 행사장에서 진행됐다.


중증장애인생산품 우선구매 유공 포상은 중증장애인생산품 구매 실적이 우수하거나, 구매 비율·금액 등을 늘려서 구매 촉진에 이바지한 기관과 개인을 선정해 수여한다.

공단은 중증장애인생산품 구매를 확대하기 위해 노력해왔으며, 법정 의무구매 비율을 지속해서 초과 달성하고 제도개선에 기여한 점을 인정받았다.


지난해 총구매액 91억1700만원 중 4억4100만원(4.83%)을 중증장애인 생산품을 구매하는 데 사용했다.


김민관 공단 경영지원실장은 "앞으로도 중증장애인생산품 우선구매를 확대해 사회적 약자의 자립기반 강화와 고용안정에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기