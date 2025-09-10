트와이스, '스트래티지' 뮤비 1억뷰 돌파

트와이스 미니 14집 타이틀곡 '스트래티지'(Strategy) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억회를 돌파했다고 JYP엔터테인먼트가 10일 밝혔다.

지난해 12월6일 공개된 '스트래티지' 뮤직비디오는 7일 오후 11시쯤 조회 수 1억회를 넘어서며 트와이스 통산 25번째 억대 조회 수 뮤직비디오가 됐다.

이로써 트와이스는 데뷔곡 '우아하게'부터 일본 발표곡, 영어 싱글까지 포함해 총 25편의 뮤직비디오가 억대 조회 수를 올리며 전 세계 여성 그룹 최다 기록을 이어가고 있다.

'스트래티지' 뮤직비디오는 사랑에 빠진 마음과 이를 위한 전략을 경쾌하게 담았다. 곡은 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)에 수록돼 발매 이후 현재까지 국내외 호응을 얻고 있다.

트와이스는 글로벌 차트에서도 성과를 이어가고 있다. 미국 빌보드가 9일(현지시간) 발표한 9월13일자 메인 차트 '핫 100'에서 '스트래티지'가 59위, '테이크다운'이 58위를 기록했다. 스포티파이 위클리 톱 송즈 USA(8월29일~9월4일)에서는 각각 45위, 42위에 올랐고, 영국 오피셜 차트 9월5일자 싱글 차트 톱 100에서는 '테이크다운'이 24위, '스트래티지'가 32위에 오르며 자체 최고 순위를 경신했다.

트와이스는 정규 4집 '디스 이즈 포', 일본 정규 6집 '에너미' 발매와 '롤라팔루자 시카고' 헤드라이너 출연 등 활동을 이어가고 있다. 7월 인천 공연으로 시작한 여섯 번째 월드투어는 일본 오사카, 아이치, 후쿠오카를 거쳐 9월 도쿄와 마카오, 10월 필리핀 불라칸과 싱가포르, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 11월 호주 시드니와 멜버른, 12월 대만 가오슝, 홍콩, 태국 방콕으로 이어진다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



