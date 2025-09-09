본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

우주소녀 다영, 데뷔 9년 만에 솔로 앨범 발매

이이슬기자

입력2025.09.09 16:25

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
우주소녀 다영. 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

우주소녀 다영. 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 데뷔 9년 만에 첫 솔로 음반을 발표한다고 스타쉽엔터테인먼트가 9일 밝혔다.


다영은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 디지털 싱글 '고나 러브 미, 롸잇?'(gonna love me, right?)을 발매한다. 이번 앨범은 기획부터 작사, 작곡까지 다영이 직접 참여했으며, 자신감과 사랑을 주제로 했다.

'고나 러브 미, 롸잇?'에는 타이틀곡 '보디'(body), '넘버 원 록스타'(number one rockstar), '메리 미'(marry me) 등 3곡이 수록됐다.


타이틀곡 '보디'는 펀치감 있는 비트와 중독적인 훅 위에 시원한 다영의 보컬이 더해졌다. '말보다 먼저 닿는 건 감정, 그리고 태도'라고 정의하며 무대에서 말없이 마음을 전하는 법을 노래한다.


다영은 9년간 우주소녀와 유닛 우주소녀 쪼꼬미 활동을 이어왔으며, 이번 솔로 음반에서 보컬, 랩, 퍼포먼스 등을 선보일 예정이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입 "우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

인수자 못 찾은 위메프, 회생절차 폐지…파산 수순

새로운 이슈 보기