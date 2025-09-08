대전시, 대출 원리금 성실상환한 소상공인 신규 특별보증

소상공인 대상 225억원, '땡겨요'가맹점 대상 45억원 지원

권경민 대전시 경제국장이 8일 기자실에서 기자 간담회를 열고 "경기침체와 소비 위축으로 경영난을 겪는 소상공인의 금융 부담을 완화하기 위해 이달부터 총 270억 원 규모의 특별지원 자금을 투입한다"고 밝혔다.

이번 지원 대상은 대출금을 성실하게 상환한 소상공인으로 2만7000여 업체가 혜택을 받는다. 또한 저렴한 수수료 체계를 갖춘 상생 배달 플랫폼 '땡겨요' 가맹 소상공인을 대상으로 한다.

특히 성실상환 소상공인을 위한 특별보증은 전국 최초로 도입되는 신규 제도로, 최근 정부의 채무 감면 정책으로 상대적 박탈감을 느낄 수 있는 성실상환 소상공인에 대한 역차별 우려를 해소하고 책임 있는 상환 문화를 확산하는 데 의미가 있다.

이를 통해 어려운 여건 속에서도 책임감 있게 채무를 상환해 온 소상공인에게 재도약의 기회를 제공하고, 금융시장의 건전성 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

'땡겨요' 가맹점 대상 특별보증은 저렴한 수수료 기반 배달앱의 확산을 지원해 소상공인의 자생력을 높이고 지역 골목 경제 활성화에도 힘을 보탠다.

자금 규모는 성실상환 소상공인 대상 225억 원, '땡겨요' 가맹점 대상 45억 원이다. 이 자금은 하나은행 10억 원, 우리은행 3억 원, 농협은행 2억 원 등 총 15억 원의 출연금을 바탕으로 조성됐으며, 땡겨요 가맹점 자금은 신한은행이 출연한 3억 원으로 마련됐다.

지원 조건은 업체당 최대 7000만 원까지 가능하며, 2년간 연 2.7%의 이차보전 혜택이 제공돼 실질적인 금융 부담 완화가 기대된다.

신청은 9월부터 자금 소진 시까지 '보증드림' 앱을 통해 가능하며, 대전신용보증재단과 각 은행 영업점에서 상담과 심사가 진행된다.

이장우 대전시장은 "이번 특별지원 자금은 성실하게 빚을 갚아 온 소상공인과 지역 상생을 실천하는 '땡겨요' 가맹점에 든든한 금융 버팀목이 될 것"이라며 "앞으로도 소상공인의 어려움을 세심히 살피고 실효성 있는 금융정책으로 민생경제 회복에 속도를 높이겠다"고 말했다.





