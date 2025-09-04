코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라

관망세 속 박스권 흐름 유지

4일 코스피가 외국인 매수세에 힘입어 상승 마감해 3200대 탈환에 성공했다. 코스닥도 1%대 강세를 나타냈다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.52% 뛴 3200.83으로 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 0.14% 오른 3188.84에 출발한 뒤 3200선에서 등락을 반복하는 양상을 보였다.

외국인이 1303억원을 사들이며 상승세를 견인했다. 개인과 기관은 각각 1851억원, 498억원을 팔아 치웠다.

대부분 업종이 상승 마감했다. 의료·정밀기기(2.40%) 건설(1.84%) 화학(1.79%) 유통(1.50%) 전기·가스(1.45%) IT서비스(1.35%) 섬유·의류(1.13%) 증권(1.02%) 통신(0.87%) 금속(0.73%) 전기·전자(0.53%) 등의 순으로 올랐다. 운송장비·부품(-0.05%) 보험(-0.19%) 업종만이 소폭 내렸다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 11,762,151 전일가 69,800 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 한류 콘텐츠 열풍에 올라탄 라면株...모처럼의 기회 제대로 살리려면코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로‘팔자’나선 외국인...호실적 종목에는 러브콜? 전 종목 시세 보기 close (0.43%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 3,000 등락률 +1.14% 거래량 2,189,959 전일가 262,500 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 한류 콘텐츠 열풍에 올라탄 라면株...모처럼의 기회 제대로 살리려면코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로‘팔자’나선 외국인...호실적 종목에는 러브콜? 전 종목 시세 보기 close (1.14%) LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 351,000 전일대비 2,500 등락률 +0.72% 거래량 381,451 전일가 348,500 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로LG엔솔, 카이스트와 '12분 급속충전' 리튬메탈전지 기술 개발산업부, 고망간 배터리 R&D 예산 첫 편성…中 저가 공세 맞선다 전 종목 시세 보기 close (0.72%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,017,000 전일대비 5,000 등락률 +0.49% 거래량 52,191 전일가 1,012,000 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로관세 불확실성에도 코스피 강보합…기술주 반등 기대감 영향분할 앞둔 삼성바이오로직스, 길어지는 주가 부진 전 종목 시세 보기 close (0.49%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 510,000 전일대비 5,000 등락률 +0.99% 거래량 135,250 전일가 505,000 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 [이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (0.99%) 등이 올랐다. 반면 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 931,000 전일대비 10,000 등락률 -1.06% 거래량 112,529 전일가 941,000 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지!관세 불확실성에도 코스피 강보합…기술주 반등 기대감 영향 전 종목 시세 보기 close (-1.06%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 1,700 등락률 -1.54% 거래량 528,847 전일가 110,200 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.54%) 등은 내렸다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 249,504 전일가 221,500 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 증권 신용미수대환도 가능!현대차·기아, 美서 역대 월간 최다 판매…전년비 두자릿수 증가코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로 전 종목 시세 보기 close 와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 552,285 전일가 107,000 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 美서 역대 월간 최다 판매…전년비 두자릿수 증가코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로기아, 호주 진출 37년 만에 누적 100만대 판매했다 전 종목 시세 보기 close 는 보합권에서 마감했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 1.08% 오른 805.42로 마감했다. 지수는 전장보다 0.34% 오른 799.53으로 출발한 직후 800선을 돌파해 비슷한 흐름을 유지했다.

외국인과 기관이 각각 863억원, 337억원을 사들였고, 개인이 1060억원을 순매도했다.

업종별로는 금속(1.79%) 기계·장비(1.56%) 유통(1.53%) 의료·정밀기기(1.38%) 화학(1.28%) 종이·목재(1.19%) 운송장비·부품(1.14%) 건설(1.06%) 제조(1.05%) 등이 강세를 보였다. 운송·창고(-1.65%) 음식료·담배(-0.20%) 출판·매체복제(-0.18%) 섬유·의류(-0.09%) 통신(-0.06%) 등이 내렸다.

시총 상위 종목 가운데서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 467,500 전일대비 4,000 등락률 +0.86% 거래량 230,518 전일가 463,500 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close (0.86%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 50,100 전일대비 200 등락률 +0.40% 거래량 310,131 전일가 49,900 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (0.40%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 279,500 전일대비 4,000 등락률 +1.45% 거래량 72,475 전일가 275,500 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지 전 종목 시세 보기 close (1.45%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,450 전일대비 150 등락률 +0.38% 거래량 278,032 전일가 39,300 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지 전 종목 시세 보기 close (0.38%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 200,000 전일대비 8,400 등락률 +4.38% 거래량 202,619 전일가 191,600 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (4.38%) 등이 상승 마감했고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 117,900 전일대비 400 등락률 -0.34% 거래량 288,275 전일가 118,300 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로산업부, 고망간 배터리 R&D 예산 첫 편성…中 저가 공세 맞선다6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close (-0.34%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 303,500 전일대비 1,000 등락률 -0.33% 거래량 152,790 전일가 304,500 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.33%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 149,200 전일대비 2,200 등락률 -1.45% 거래량 221,198 전일가 151,400 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close (-1.45%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 95,500 전일대비 1,400 등락률 -1.44% 거래량 533,394 전일가 96,900 2025.09.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지!6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close (-1.44%) 등은 하락 마감했다.

김지원 KB증권 연구원은 "단기적으로는 미국 고용 지표 결과가 주요 변수이며 이후 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 및 연방준비제도(Fed) 통화정책 경로를 확인할 때까지 박스권 흐름 연장은 불가피하다"며 "차분한 대응이 필요하다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



