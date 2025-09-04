1~7월 非중국 EV 배터리 시장 24.9% 성장…K배터리 7.1%P↓

4일 시장 조사 업체 SNE리서치는 올해 1월부터 7월까지 판매된 중국을 제외한 전 세계 전기차(순수전기차·플러그인하이브리드차·하이브리드차)에 탑재된 배터리 총 사용량은 246.2기가와트시(GWh) 전년 동기 대비 24.9% 성장했다고 밝혔다.

같은 기간 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 7.1%포인트(p) 하락한 37.8%를 기록했다.

LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 6.2%(50.9GWh) 성장하며 시장 점유율 207%로 2위를 유지했다. SK온은17.3%(24.6GWh)의 성장률을 기록해 3위(10.0%)에 올랐다.

반면, 삼성SDI는 10.4%(17.7GWh) 감소했다. 삼성SDI의 시장 점유율은 7.2%로 일본 파나소닉(8.7%), 중국 BYD(7.5%)에 이어 6위를 기록했다. 삼성SDI는 지난 6월에는 5위(7.6%), 5월에는 4위(7.7%)였다. 두 달 새 4위에서 6위까지 순위가 밀린 것이다.

삼성SDI는 BMW, 아우디, 리비안의 전기차에 배터리를 공급하고 있다. 고객사의 전기차 판매량 둔화와 배터리 다변화 전략이 삼성SDI 순위 하락에 영향을 미친 것으로 파악된다. SNE리서치는 "BMW는 등 주요 전동화 모델에 삼성SDI 배터리를 탑재하고 있으나 이 모델들의 판매 둔화로 배터리 사용량은 전년 동기 대비 5.9% 감소했다"며 "리비안의 경우 중국 고션의 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용한 스탠다드 레인지 트림이 새롭게 출시된 점도 삼성SDI에 부정적인 영향을 미쳤다"고 밝혔다.

한동안 주춤하던 일본 파나소닉이 다시 시장에 두각을 나타내고 있는 점도 주목할만하다. 파나소닉은 최근 강화된 미국의 중국산 배터리 및 원자재 규제에 대응해 북미 중심의 공급망 재편에 속도를 내고 있다. SNE리서치는 "파나소닉은 특히 중국산 소재 의존도를 줄이고, 현지 조달 확대 및 신규 소재 확보를 통해 배터리 생산의 안정성을 강화하는 데 주력하고 있다"며 "이러한 전략은 향후 북미 시장 내 사용량 회복과 점유율 유지에 중요한 기반이 될 것"이라고ㅑ 예상했다.

중국 CATL은 중국을 제외한 글로벌 시장에서도 전년 동기 대비 35.1%(73.3GWh) 성장하며 1위 자리를 견고히 유지했다. 중국 현지 전기차 제조사뿐 아니라 주요 글로벌 기업들도 CATL의 배터리를 채택하고 있다.

BYD는 중국 외 시장에서도 141.7%(18.4GWh) 성장률을 기록하며 5위를 기록했다. BYD는 특히 유럽 시장에서의 확장세가 두드러진다. 올해 상반기 유럽 내 BYD 배터리 사용량은 6.9GWh로 전년동기 대비 260.7% 증가한 것으로 나타났다.

SNE리서치는 "한국 기업의 최적 해법은 지역별로 다른 양극재의 배터리를 설계하고 북미 현지 생산과 비(非) 중국권 공급망을 확대해 정책 충격을 완화하는 능력을 높이는 데 있다"고 제언했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



