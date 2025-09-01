폐파출소 개발에 소액투자 가능해진다…서울시, 부동산 조각투자 시범사업 추진

루센트블록과 MOU 체결해 공동 추진

상도5·신사1치안센터 후보지로 검토

서울시가 활용도가 낮은 폐 파출소 등 공공부지 개발에 시민이 투자할 수 있는'부동산 조각투자'를 도입한다.

서울시는 공공자산 중 사용되지 않거나 저이용되는 폐파출소 등 1~2개소를 대상으로 '부동산 조각투자(토큰증권, STO) 시범 사업'에 들어간다고 1일 밝혔다.

은평구 신사동 신사1 치안센터. 서울시 제공

검토 중인 후보지는 상도5치안센터(동작구 상도동)와 신사1치안센터(은평구 신사동)다. 해당 시설은 현재 치안센터 이전 후 비어 있거나 지역에서 임시 활용 중이다. 시는 이런 공간을 도심형 미니창고 등 소규모 공간 활용이 가능한 사업을 발굴해 적용할 예정이다.

이에 앞서 서울시는 지난달 28일 부동산 수익증권 유통 플랫폼 '소유'를 운영 중인 루센트블록과 업무협약(MOU)을 체결했다. 루센트블록은 신도림 핀포인트타워, 성수 코오롱타워, 대전 하나스타트업 파크 등 다수 부동산 디지털 유동화 실적을 보유하고 있다.

부동산 조각투자(토큰증권)'란 특정 부동산을 수익증권화해 다수 투자자가 소액 투자금으로 부동산을 분산 소유하는 유동화 방식이다.

시는 연내 '부동산 조각투자 시범사업' 실행을 위한 구체적인 사업계획(안)을 마련하고 사업화를 위한 사전절차를 거쳐 내년 상반기 중으로 부동산 토큰증권 공모에 들어갈 계획이다. 시범 사업 결과를 토대로 다른 자산을 대상으로 부동산 조각투자를 확대 적용한다는 방침이다.

동작구 상도동 상도5 치안센터. 서울시 제공

부동산 조각투자 개발 방식이 도입되면, 지역 내 공급되는 시설 수익을 시민과 공유할 수 있고 공공자산의 가치를 높일 수 있다.

시민 등 투자자는 공공자산 임차료 등으로 배당수익과 향후 공공자산의 매도로 인한 매매차익을 얻을 수 있고, 시는 공공자산을 신탁·공모해 세입증대와 자산의 활용을 제고 할 수 있다. 노후화된 시설을 개선함으로써 환경개선과 지역에 필요한 시설을 공급할 수 있게 된다.

임창수 서울시 미래공간기획관은 "부동산 조각투자라는 새로운 개념으로 공공자산을 디지털로 전환, 자산을 유연하게 활용하고 개발이익을 시민과 공유하는 '시민참여형 동행개발 모델'을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



