광동제약, '무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산' 공식 협찬사 참여

광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 6,040 전일대비 40 등락률 +0.67% 거래량 9,154 전일가 6,000 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 광동제약, 가루형 어린이 해열진통제 '키즈노펜산' 출시광동제약, 손발톱 무좀 치료제 '바렌톡 네일라카' 출시광동제약, '제주삼다수' 위탁판매 우선협상대상자 선정 전 종목 시세 보기 close (대표이사 회장 최성원)은 오는 30일 부산 광안리해수욕장에서 개최되는 '무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산' 공식 협찬사로 참여한다고 25일 밝혔다.

'무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산' 포스터. 광동제약 AD 원본보기 아이콘

'무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산'은 MBC 예능 프로그램 '무한도전' 방송 20주년을 맞아 마련된 마라톤 행사다. 10km 레이스와 함께 무한도전 테마 포토존, 특별 공연 등 다양한 프로그램이 진행된다. 특히, 박명수, 정준하, 하하 등 무한도전 멤버들이 출연을 예고하며 높은 관심을 모으고 있다.

광동제약은 참가자들이 레이스 전후로 수분과 활력을 보충할 수 있도록 음료 2종을 지원한다. 참가자 전원에게 사전 발송되는 '레이스팩'에는 '비타500 이온플러스'를, 완주자용 '간식팩'에는 '광동 옥수수수염차'를 제공해 제품을 직접 체험할 수 있도록 했다.

비타500 이온플러스는 비타민C 500mg과 전해질을 함유해 수분과 에너지를 동시에 보충할 수 있는 이온음료다. 보존료와 착색료 없이 저칼로리로 설계돼 안심하고 섭취할 수 있다. 광동 옥수수수염차는 특유의 구수한 맛과 천연으로 카페인이 미 함유된 건강한 차 음료로 남녀노소 누구나 매일 부담 없이 즐길 수 있다.

광동제약은 마라톤 참가자를 대상으로 SNS 경품 이벤트도 진행한다. 비타500 이온플러스 또는 광동 옥수수수염차와 함께한 인증샷을 게시하면 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다. 이 외에도 제품 기대평이나 건강 루틴을 공유하는 댓글 이벤트를 통해 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.

광동제약 관계자는 "무한도전 Run 참가자들 모두 굿럭 에너지로 활력을 얻고, 건강하게 레이스를 완주하길 응원하는 마음에서 이번 제품을 지원했다"며, "앞으로도 다양한 마케팅 활동으로 소비자와의 접점을 강화하고 차별화된 브랜드 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



