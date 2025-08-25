본문 바로가기
투교협, 온 가족이 함께하는 초등학생 여름 경제 캠프

박형수기자

입력2025.08.25 10:11

전국투자자교육협의회는 23일 초등학생과 학부모가 동반 참여하는 '온 가족이 함께하는 여름경제캠프'를 개최했다고 25일 밝혔다.


학교 금융경제교육 활성화 지원의 일환으로 경제금융교육연구회 소속 초등학교 교사들과 공동으로 진행했다. 지난해 여름방학부터 시작해 방학마다 열고 있다. 캠프는 3회째를 맞이했으며 초등학생과 학부모 등 190여 명이 참가했다.

학부모들 대상으로는 미래에셋투자와연금센터의 김동엽 상무가 '저성장 시대에 필요한 생애재무설계와 연금관리'를 주제로 특강을 했다. 가계의 장기재무목표 설정방법, 생애주기별 안정적 자산관리 계획, 연금활용 전략 등을 소개했다.


학생들 대상으로는 '합리적 소비와 착한 소비'를 주제로 한 체험형 경제교육을 진행했다. 학년별 수준을 고려해 1~2학년, 3~4학년, 5~6학년 등 3개반으로 나눴다. 합리적인 소비습관 기르기와 무역·공정무역 배우기, 착한 경영과 공정무역 이야기 등을 주제로 수업을 했다. 학생들은 보드게임과 역할놀이 등을 통해 합리적 소비와 착한 소비의 차이를 이해하고 공정무역과 지속가능한 경제활동의 중요성을 체험할 수 있었다.


한재영 금융투자교육원장(투교협 간사)은 "부모와 자녀가 함께 금융경제를 배우는 것은 가정에서 부모와 자녀 간 금융경제와 관련된 대화의 기회를 높일 수 있어 더욱 교육 효과를 제고할 수 있다"고 말했다.

이어 "앞으로도 투교협은 어린이들이 미래 사회에서 합리적인 금융소비자이자 건전한 투자자로 성장할 수 있도록 다양한 금융경제 프로그램을 지속해서 마련할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

