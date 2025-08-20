본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시교육청, 지방공무원 임용시험 최종 67명 합격

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.20 11:42

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교육행정 58명 포함…여성 45명·남성 22명
20대 42명·30대 22명·40대 3명 합격

광주시교육청이 20일 '2025년도 지방공무원 제1회 임용시험' 최종 합격자를 발표했다.


최종 합격자는 지난 6월 21일 필기시험과 8월 8일 면접 전형을 거쳐 선발됐다. 직렬별로는 ▲교육행정 58명(일반 53명, 장애인 3명, 저소득층 2명) ▲전산 4명 ▲사서 3명 ▲시설(건축) 1명 ▲운전 1명 등 총 67명이다. 여성은 45명(67.2%), 남성은 22명(32.8%)으로 집계됐다.

광주시교육청.

광주시교육청.

AD
원본보기 아이콘

연령대는 20대가 42명(62.7%)으로 가장 많았고, 30대 22명(32.8%), 40대 3명(4.5%) 순이었다. 최연소 합격자는 21세, 최고령 합격자는 47세다. 올해 면접은 평균 시간을 전년 10분에서 18분으로 늘려 응시자의 가치관과 직무 역량을 면밀히 검증했다.

시교육청은 최종 합격선이 지난해보다 크게 오르고 면접 평가가 강화되면서 우수 인재 유입이 확대됐을 것으로 기대하고 있다. 합격자는 오는 27일 지방공무원 어울배움터(구 지원중)에서 임용후보자 등록을 해야 하며, 9월 1~12일 광주교육연수원에서 '신규 지방공무원 공직 적응 기본과정 교육'을 받은 뒤 임용된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

美 철강·알루미늄 50% 관세 대상에 407종 파생상품 추가

새로운 이슈 보기