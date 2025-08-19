"도와 주신 모든 분께 감사"…'아빠 어디가' 송지아 '프로 골퍼' 됐다

KLPGA 투어 정회원 입회

전 축구선수 송종국·배우 박연수의 딸 송지아(18)가 KLPGA(한국여자프로골프협회) 정회원 자격을 취득했다.

송지아는 19일 연합뉴스와 통화에서 "앞으로 가야 할 길이 멀다"며 "우선 2부 투어에 입성한 뒤 1부 투어를 밟는 것이 1차 목표"라고 소감을 밝혔다.

이어 "미국여자프로골프(LPGA)에 가는 것도 목표 중 일부다. 최종 목표는 골프를 통해 내 인생의 의미를 찾는 것"이라며 "송종국의 딸이라는 수식어를 떼고 프로골퍼 송지아로서 많은 사람에게 좋은 영향을 주는 사람이 되고 싶다"고 강조했다.

KLPGA 정회원이 된 송지아. 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

앞서 박연수는 최근 자신의 소셜미디어에 송지아 사진을 공개했다. 그러면서 "초등학교 5~6학년 때 기획사에 다니다가 골프 선수가 되고 싶다고 해서 중학교 1학년 때 골프 아카데미에 들어갔다"며 "처음 선수 등록을 하고 솔라고CC에서 첫 시합을 했던 게 엊그제 같은데, 6년 만에 정회원이 됐다니 믿기지 않는다"고 밝혔다.

이어 "대회 경험도 거의 없는 우리가 걱정하고 울던 시간들은 이제 뒤로하고, 늦게 시작했어도 준비만 잘하면 잘할 수 있다는 걸 보여주고 싶다"며 "송아지(송지아 애칭) 진짜 고생 많았다. 도와주신 모든 분들께 감사드린다"고 부연했다.

KLPGA 정회원된 송지아

프로골퍼 송지아. 본인 제공 연합뉴스 원본보기 아이콘

KLPGA 정회원은 대한민국 국적자로 정회원 선발전 합격 또는 특전 입회 자격을 충족하고, 소정의 교육을 이수해야 취득할 수 있다. 정회원이 되면 KLPGA 투어와 드림투어 등 공식 대회에 출전해 본격적인 프로 골퍼로 활동할 수 있다.

송지아는 지난 6일 충남 태안 솔라고 컨트리클럽(파72)에서 마무리된 KLPGA 2024 솔라고 점프투어(3부 투어) 12차전(총상금 3000만원)에서 2라운드 최종 합계 5언더파 139타, 공동 11위에 올랐다. 이로써 올 시즌 상금 순위 10위(272만6650원)에 자리하며 정회원 자격을 손에 넣었다.

2007년생인 송지아는 송종국과 함께 MBC '아빠! 어디가'에 출연하며 대중의 사랑을 받았다. 초등학교 재학 시절까지 연예인을 꿈꿨지만, 중학교 1학년 때 골프에 입문해 본격적으로 훈련에 전념한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>