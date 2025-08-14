본문 바로가기
경기도형 1인가구 정책발굴 도민축제 열린다…9월26일

이영규기자

입력2025.08.14 07:12

경기도가 오는 9월26일 경기도청에서 '경기도형 1인가구 정책 발굴'을 주제로 제7회 '경기도민 정책축제'를 개최한다.


경기도민 정책축제는 경기도민이 직접 참여해 정책을 제안하고 논의하는 직접민주주의 실현의 장이다.

경기도는 본 행사에 앞서 지난 6월부터 대학교, 기업, 전철역사, 농어촌 등 시군의 다양한 장소를 순회하며 1인 가구 정책에 대한 도민 의견을 수렴하고 있다.


경기도는 수렴된 의견을 바탕으로 경기도민 정책축제에서 도민의소리 전달, 토크콘서트 등을 진행한다.


사전행사에 참여하지 못하는 도민들을 위해 온라인 설문조사도 진행하고 있다.

경기도민 정책축제 8월 행사 캘린더

경기도는 각 시군의 지역별 특성을 반영한 1인가구 정책 우수사례를 발굴하기 위한 경진대회도 연다. 시군 1인가구 사업 수행기관에서 그동안 수행한 프로그램 중 우수사례를 전파하고 발전하는 기회가 될 것으로 보인다.


김정훈 경기도 소통협치관은 "각계각층 도민의 의견을 최대한 많이 수렴할 수 있도록 도민을 직접 찾아가는 방식을 기획했다"며 "도정 캐릭터인 푸른색의 봉공이를 보시면 언제든 찾아오셔서 도민 여러분의 진솔한 의견을 들려주시길 바란다"고 말했다.


한편 경기도는 '1인가구도 편하고 단란하게 안심하며 사는 경기도'라는 슬로건 '일편단심'을 중심으로 1인 가구의 다양한 목소리를 반영한 맞춤형 정책을 발굴·추진하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
