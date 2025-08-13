본문 바로가기
트럼프, 푸틴 만나기 전 유럽정상과 회동 예고…"잠시후 대화"

최서윤기자

입력2025.08.13 20:59

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 이틀 앞두고 유럽 정상들과 의견을 나누겠다고 밝혔다.


트럼프 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 "잠시 후(in a short while) 유럽 정상들과 대화할 것"이라며 "그들은 (우크라이나 종전과 관련해) 합의가 이뤄지길 바라는 훌륭한 사람들"이라고 썼다.

트럼프 미국 대통령. 로이터·연합뉴스

트럼프 미국 대통령. 로이터·연합뉴스

미·러 정상회담은 15일 알래스카에서 열린다. 트럼프 대통령이 회담 전 우크라이나를 지원해온 유럽 주요국의 입장을 청취하려는 행보로 해석된다.


우크라이나와 유럽은 이번 회담에 배제된 상태다. 이들은 푸틴 대통령의 일방적 주장이 반영된 합의가 나올 가능성을 우려하고 있다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
