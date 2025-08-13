트럼프, 푸틴 만나기 전 유럽정상과 회동 예고…"잠시후 대화"

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 이틀 앞두고 유럽 정상들과 의견을 나누겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 "잠시 후(in a short while) 유럽 정상들과 대화할 것"이라며 "그들은 (우크라이나 종전과 관련해) 합의가 이뤄지길 바라는 훌륭한 사람들"이라고 썼다.
트럼프 미국 대통령. 로이터·연합뉴스
미·러 정상회담은 15일 알래스카에서 열린다. 트럼프 대통령이 회담 전 우크라이나를 지원해온 유럽 주요국의 입장을 청취하려는 행보로 해석된다.
우크라이나와 유럽은 이번 회담에 배제된 상태다. 이들은 푸틴 대통령의 일방적 주장이 반영된 합의가 나올 가능성을 우려하고 있다.
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
