"친일파 재산 1500억 환수 안 돼" 주장에…이 대통령 "별도로 챙겨보라"

송승섭기자

입력2025.08.13 16:57

이 대통령, 13일 '나라재정 절약 간담회'
"공공기관 통폐합해야, 대대적으로 하라"

연합뉴스

연합뉴스

이재명 대통령이 친일파 재산 1500억원이 환수되지 않고 있다는 주장을 듣고 "별도로 챙겨보라"고 지시했다.


이 대통령은 13일 용산 대통령실에서 '나라재정 절약 간담회'를 주재했다. 간담회에 참석한 정창수 나라살림연구소장은 이 대통령에게 "내일모레가 광복절인데 지금 친일파 재산이 아직도 1500억원 환수가 안 되고 있다"면서 "지난 정권에서 소극적으로 노력했기 때문이라 평가하고 있다"고 말했다.

그러면서 정 소장은 "이걸 환수해서 희생한 분들에게 도움을 줄 필요가 있다"고 강조했다. 친일파 재산을 환수하면 보훈 예산으로 활용할 수 있지 않겠느냐는 주장이다. 이에 이 대통령은 "친일파 재산 환수 얘기가 있으니 별도로 한번 챙겨보라"면서 "챙겨서 저한테 알려달라"고 지시했다.


정부 부처의 골프장 보유에 관한 지적도 나왔다. 정 소장은 "보훈처에서 10년째 88골프장 매각을 안 하고 있다고 생각한다"며 "빨리 매각해서 보훈 기금으로 쓰는 게 훨씬 효율적이라 생각한다"고 말했다. 김용범 정책실장까지 다른 부처들이 (골프장을) 몇 개 가지고 있다고 보고하자 이 대통령은 "정부가 재정으로 가지고 있는 것은 좀 그렇다"고 얘기했다.


또 이 대통령은 공공기관과 관련해 "통폐합도 해야 할 것 같다"며 "너무 많아서 숫자를 못 세겠다"고 지적했다. 이 대통령은 김용범 정책실장에게 "대대적으로 하라"고 주문했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

