광주 서구, 내달 2일 서경덕 교수 '초청 강연'

'한국 문화와 역사 홍보, 왜 중요한가' 주제

광주시 서구(구청장 김이강)는 내달 2일 열리는 서구 아카데미에 서경덕 성신여자대학교 교수 초청해 강연을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 강연은 오후 2시 서구청 들불홀에서 광복 80주년을 기념해 '한국 문화와 역사 홍보, 왜 중요한가'를 주제로 진행된다. 아카데미 참여 방법은 현재 서구청 누리집과 전화로 참석자를 신청받고 있으며, 모집 인원은 선착순 150여명이다.

뉴욕타임스에 '독도' 광고를 최초로 게재한 서 교수는 국제사회의 주목을 받았으며 이후 동해·일본군 위안부 문제 등을 주제로 세계 주요 언론을 통해 캠페인을 지속 전개하며 한국의 역사와 문화 알리기에 앞장서 왔다.

특히 배우 송혜교와 함께 해외 독립운동 유적지에 한국어 안내서를 비치하고, 뉴욕 현대미술관 등 세계적 문화공간에 한국어 서비스를 유치하는 등 다양한 성과를 거뒀다.

김이강 구청장은 "광복 80주년을 맞아 우리 문화와 역사에 대한 이해를 넓히고 자긍심을 높이는 뜻깊은 자리를 마련했다"며 "많은 시민이 참여해 함께 배우고 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

한편, 서구 아카데미는 방송인 김제동, 고명환 작가, 나태주 시인, 서은국 교수 등 각 분야의 최고 명사들을 초청해 지역민들에게 넓고 수준 높은 배움의 장을 제공하고 있다.





