본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, 내달 2일 서경덕 교수 '초청 강연'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.08.13 10:20

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'한국 문화와 역사 홍보, 왜 중요한가' 주제

광주시 서구(구청장 김이강)는 내달 2일 열리는 서구 아카데미에 서경덕 성신여자대학교 교수 초청해 강연을 진행한다고 13일 밝혔다.


이번 강연은 오후 2시 서구청 들불홀에서 광복 80주년을 기념해 '한국 문화와 역사 홍보, 왜 중요한가'를 주제로 진행된다. 아카데미 참여 방법은 현재 서구청 누리집과 전화로 참석자를 신청받고 있으며, 모집 인원은 선착순 150여명이다.

광복 80주년 기념 제122회 서구 아카데미 홍보 포스터. 광주 서구 제공

광복 80주년 기념 제122회 서구 아카데미 홍보 포스터. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

뉴욕타임스에 '독도' 광고를 최초로 게재한 서 교수는 국제사회의 주목을 받았으며 이후 동해·일본군 위안부 문제 등을 주제로 세계 주요 언론을 통해 캠페인을 지속 전개하며 한국의 역사와 문화 알리기에 앞장서 왔다.

특히 배우 송혜교와 함께 해외 독립운동 유적지에 한국어 안내서를 비치하고, 뉴욕 현대미술관 등 세계적 문화공간에 한국어 서비스를 유치하는 등 다양한 성과를 거뒀다.


김이강 구청장은 "광복 80주년을 맞아 우리 문화와 역사에 대한 이해를 넓히고 자긍심을 높이는 뜻깊은 자리를 마련했다"며 "많은 시민이 참여해 함께 배우고 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.


한편, 서구 아카데미는 방송인 김제동, 고명환 작가, 나태주 시인, 서은국 교수 등 각 분야의 최고 명사들을 초청해 지역민들에게 넓고 수준 높은 배움의 장을 제공하고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

잘 나가고 있는데 또 송사라니…오타니, 하와이 부동산 개발 관련 피소

SNS에 돈다발 올리며 "나 영앤리치야"…美 우체국 직원 알고보니

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기