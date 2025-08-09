본문 바로가기
'우주미아' 위기서 기적의 생환…아폴로 13호 선장 러블 별세

최승우기자

입력2025.08.09 10:26

1970년 두 번째 달 탐사에서 우주선 고장
극적으로 살아 돌아와, 톰 행크스 주연 영화화

55년 전 '우주 미아'가 될 뻔한 위기에서 극적으로 생환한 아폴로 13호의 선장이 세상을 떠났다.


미항공우주국(NASA)은 8일(현지시간) 성명을 통해 전날 아폴로 13호의 선장 짐 러블이 미국 일리노이주 레이크 포레스트 자택에서 향년 97세로 별세했다는 소식을 전했다.

아폴로 13호의 선장 짐 러블. 사진제공=NASA

해군 테스트 파일럿 출신인 러블은 NASA의 유인 우주 탐사 계획 '아폴로 프로젝트'의 핵심 인물이었다. 그는 1968년 12월 아폴로 8호 사령선 조종사로 탑승해 인류 최초로 달 궤도를 비행하며 역사를 새로 썼다. 당시 아폴로 8호는 지구 밖 천체를 탐사한 첫 유인 우주선으로 기록됐다.


이후 1970년 4월 러블은 아폴로 13호 선장으로 두 번째 달 비행에 나섰다. 그러나 발사 사흘째 사령선의 산소탱크가 폭발하는 긴급 상황이 발생했다.


러블은 동료 대원 두 명과 함께 비좁고 추운 달 착륙선에서 생존 전략을 짜며 사투를 벌였고, 극적으로 지구 귀환에 성공했다. 당시 그가 NASA 휴스턴 본부에 급박한 상황을 알린 "휴스턴, 문제가 생겼다(Houston, We've Had A Problem)"는 말은 우주 탐사의 상징적인 명대사로 남았다.

1970년 4월 17일 무사 귀환 후 구조된 아폴로 13호의 우주인들. 가운데가 짐 러블이다. 사진제공=NASA

러블은 1994년 아폴로 13호 귀환 과정을 담은 회고록 '잃어버린 달: 아폴로 13호의 위험한 항해'를 출간했다. 이듬해에는 론 하워드 감독, 톰 행크스 주연의 영화 '아폴로 13'으로 만들어졌다. 아울러 최근 넷플릭스 다큐멘터리 '아폴로 13호: 극한의 생존기'로도 제작됐다.


러블은 아폴로 13호 생환 공로로 우주인 명예 훈장과 미국 대통령 자유훈장을 받았다. NASA는 "짐의 인격과 확고한 용기는 잠재적 비극을 값진 성공으로 바꾸었고, 미국이 달에 도달하는 데 기여했다"고 그를 추모했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
