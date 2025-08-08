SK하이닉스, HBM 패키징 美공장 연내 착공‥러트닉 "관세면제"에 속도↑

러트닉, 전날 트럼프 발언 부연설명

"美공장 약속·신고하고 감독 받으면 면제"

반도체 관세 면제 요건 명확히 밝혀

'메모리 주력' SK하이닉스 행보 주목

웨스트라피엣 공장의 중요도 더욱 부각

엔비디아·TSMC와의 동맹에도 영향

SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 짓는 인공지능(AI) 메모리용 어드밴스드 패키징 공장을 이르면 연내 착공할 계획이다. 미국 정부가 반도체 관세 면제 조건을 잇따라 제시하면서, 관세 부담을 피하기 위한 현지 생산거점 확보에 속도가 붙고 있다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8일 업계에 따르면 도널드 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 미국에 반도체 생산 공장을 짓는 기업에 한해 관세를 면제하겠다는 동일한 입장을 내놨다. 러트닉 장관은 전날 트럼프 대통령 발언을 두고 폭스비즈니스 인터뷰에서 "대통령 임기 중 미국에 공장을 짓기로 약속하고 상무부에 신고해 건설 전 과정을 감독받으면, 공장이 완공될 때까지 관세 없이 반도체를 들여올 수 있도록 허용하겠다는 뜻"이라고 설명했다. 그는 "실제로 미국에서 공장을 짓고 있다는 사실이 확인되고 감독돼야 한다"고도 했다.

SK하이닉스는 지난해 4월 38억7000만달러(약 5조4000억원)를 투입해 웨스트라피엣 공장 건설 계획을 발표했다. 완공 목표는 2028년 하반기이며, 차세대 고대역폭메모리(HBM)와 AI 칩 핵심 부품을 패키징하는 생산라인이 들어선다. 이곳에서 생산된 제품은 미국 현지의 인공지능 서버와 데이터센터 수요에 맞춰 직접 공급돼, 현재 '한국→대만→미국'으로 이어지는 공급망이 '한국·미국 병행' 구조로 바뀌게 된다.

미국 정부가 반도체 품목별 관세 부과 방침을 밝히면서, HBM처럼 국내에서 생산해 미국으로 직접 보내야 하는 품목은 관세 압박을 받을 가능성이 크다. 웨스트라피엣 공장은 이런 부담을 줄이는 동시에, 미국 애리조나주에 조성되는 TSMC 파운드리 단지로의 안정적인 HBM 공급 거점 역할을 하게 될 것으로 전망된다.

현재 SK하이닉스는 국내에서 생산한 HBM을 대만 TSMC에 공급하고, TSMC가 이를 탑재한 AI 칩을 제조해 미국 엔비디아에 납품하고 있다. 그러나 TSMC가 미국 애리조나주에 6개의 파운드리 공장을 건설해 현지 생산 비중을 늘리면, SK하이닉스도 미국으로 직접 HBM을 공급해야 하는 상황이 될 수 있다. 웨스트라피엣 공장은 이 같은 관세 리스크를 줄이는 동시에 애리조나 TSMC 공장으로의 HBM 공급 전초기지가 될 것으로 전망된다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>