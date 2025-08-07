본문 바로가기
[특징주]휴젤, 미국과 중국서 성장 지속

박형수기자

입력2025.08.07 09:13

휴젤 이 강세다. 올해 2분기에 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성하면서 주가에도 영향을 주는 것으로 보인다.


7일 오전 9시12분 휴젤은 전날보다 6.73% 오른 36만5000원에 거래되고 있다.

휴젤은 올해 2분기에 매출액 1103억원, 영업이익 567억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 각각 15.5%, 33.6% 늘어난 규모다.


정희령 교보증권 연구원은 "올해 미국 연간 전망치는 약 300억원"이며 "올해 하반기까지 매분기 선적량이 증가할 것을 고려하면 전망치를 웃돌 가능성이 크다"고 설명했다. 이어 "중저가 시장에 안착 중인 것으로 파악한다"고 설명했다.


이어 "중국 시장에서도 추정치 대비 속도감 있게 성장 중"이며 "올해 중국 연간 전망치는 약 350억원"이라고 덧붙였다.

그는 "미국과 중국에서 전망치 대비 순항 중"이며 "올해 3분기 실적 발표 이후 시장 기대치가 상향 조정될 가능성 크다"고 분석했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

