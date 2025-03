KIOST, 해양 미세조류 ‘헤테로시그마 아카시우’ 부유성 미세플라스틱 침강 과정 밝혀

한국해양과학기술원(원장 이희승, KIOST)은 바다에서 적조를 일으키는 해양 미세조류가 부유성 미세플라스틱을 응집시켜 밀도를 증가시키고, 이로 인해 부유성 미세플라스틱을 침강시킨다는 사실을 밝혀, 그 결과를 국제학술지에 게재했다.

국제학술지에 KIOST 백승호, 임영균 박사, Journal of Hazardous Materials, 2025. 4. 5./논문명: Impact of Heterosigma akashiwo on the environmental behavior of microplastics: Aggregation, sinking, and resuspension dynamics; 헤테로시그마 아카시우가 미세플라스틱의 환경거동(응집/침강/재부유)에 미치는 영향 등에 관해 게재됐다.

헤테로시그마 아카시우가 미세플라스틱 거동에 미치는 영향 모식도. AD 원본보기 아이콘

KIOST 백승호, 임영균 박사 연구팀은 해양 미세조류가 바다에 떠다니는 부유성 미세플라스틱의 침강에 상당한 영향을 미칠 것으로 추정하고, 우리나라 해안에서 여름철 빈번히 발생하는 적조 현상의 원인 중 하나인 ‘헤테로시그마 아카시우(Heterosigma akashiwo)’가 부유성 미세플라스틱의 거동에 미치는 영향을 분석하였다.

해양 미세조류는 10-200㎛ 크기의 단세포 생물로, 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수하고, 산소를 생성하는 해양미소생물이다.

연구 결과, ‘헤테로시그마 아카시우(Heterosigma akashiwo)’가 세포 바깥으로 분비하는 점액성 물질(EPS, Extracellular Polymeric Substances)이 부유성 미세플라스틱에 엉겨 붙어 밀도를 높이고, 해수보다 무거워진 미세플라스틱 응집체를 바닷속으로 가라앉힌다는 것이다.

특히 연구팀은 세계 플라스틱 생산량의 대다수를 차지하는 대표적인 플라스틱인 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 재질의 플라스틱을 선택해, 크기와 밀도 차이에 따른 침강률을 분석했다.

상대적으로 크기는 작지만(10~20㎛) 무거운(밀도: 1.0g/㎤) 특징을 지닌 폴리에틸렌(PE) 재질의 미세플라스틱 응집체 5,000개를 분석한 결과, 20일 이내에 28%가 가라앉은 반면, 크기는 더 크지만(45~75㎛) 가벼운(밀도: 0.91g/㎤) 특징의 폴리프로필렌(PP) 재질의 미세플라스틱 응집체 1250개를 분석한 결과, 같은 기간 동안 1.8%만이 침강함을 확인했다.

이는 ‘헤테로시그마 아카시우(Heterosigma akashiwo)’로 인해 생성된 미세플라스틱 응집체는 무거운 재질의 플라스틱일수록 바닷속으로 더 쉽게 가라앉는다는 것을 보여준다.

더불어, 가라앉은 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 재질의 미세플라스틱 응집체의 침강속도를 측정한 결과, 침강속도는 평균 63m/day로 미세플라스틱의 크기와 밀도에 따른 유의한 차이는 나타나지 않았다.

또 연구팀은 미세플라스틱 응집체가 도착하는 해저면의 차갑고 어두운 환경을 모사하여, 해저면으로 침강한 미세플라스틱 응집체가 해수에 존재하는 박테리아에 의해 분해돼 부유성 미세플라스틱이 해수면으로 다시 뜰 수 있는지를 확인했다.

그 결과, 가라앉은 미세플라스틱의 응집체 표면에는 수많은 박테리아가 존재했지만, 분해에 의한 재부유 현상은 관찰되지 않았다. 이는 부유성 미세플라스틱이 지속적으로 침강할 경우 장기간 축적될 가능성이 있음을 시사한다.

미세플라스틱 응집체의 침강속도 실험결과(좌)와 재부유 분석결과와 응집체 형광현미경 관찰 사진(우). 원본보기 아이콘

이번 연구는 해양 미세조류가 부유성 미세플라스틱을 응집시켜 침강시키는 과정을 정량적으로 분석하고 학술적으로 규명했다는 점에서 의의를 가진다. KIOST는 앞으로 해양환경 내 미세플라스틱의 유입과 발생, 거동을 정확하게 평가, 예측할 수 있도록 관련 기술 개발을 위한 연구를 지속해 나갈 예정이다.

본 연구는 해양수산부의 '해양 미세플라스틱 유입·발생과 환경거동 연구’ 사업의 일환으로 수행됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>