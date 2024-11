여주시, 2700만 크리에이터 시아지우 홍보대사 위촉

크리에이터 겸 가수 시아지우 “고향, 여주 홍보에 앞장서겠다”

경기 여주시는 지난 15일 시청 시장실에서 이충우 여주시장과 관련 국·과장이 참석한 가운데 유명 크리에이터이자 가수로 활동 중인 시아지우를 여주시의 새로운 홍보대사로 위촉했다고 18일 밝혔다.

이충우 여주시장이 지난 15일 유명 크리에이터이자 가수로 활동 중인 시아지우를 여주시의 새로운 홍보대사로 위촉하고 있다. 여주시 제공

새로 임명된 시아지우 홍보대사는 위촉식 후 “여주에서 유치원부터 고교까지 다닌 여주 출신으로서, 고향 여주의 홍보에 앞장서겠다”는 각오를 밝혔다.

크리에이터 겸 가수 시아지우는 2018년 크리에이터 활동을 시작하여 지금은 틱톡 팔로워 수 2,720만 명에, 유튜브 90만 명의 구독자를 보유한 국내 최고의 인플루언서이다. 또한 작년과 올해 앨범 ‘Do it my own way’와 ‘YUMMY’를 잇달아 발매한 가수로 활동 중이며, 넷플릭스 예능 ‘더 인플루언서’와 JTBC 예능 ‘리뷰네컷’ 출연, 패션위크 참가 등, 그 활동의 폭이 더욱 넓어지고 있다.

이날 위촉식에서 시아지우 홍보대사는 여흥초, 여주여중, 대신고를 다녔던 시절을 회상하며 고향 여주에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

이충우 여주시장은 “어릴 적부터 알고 있어 조카딸 같은 시아지우가 이렇게 커서 국내뿐 아니라, 해외 팬들에게까지 많은 사랑을 받는 인물로 성장해 내 일처럼 기쁘게 생각한다”면서 서울에서 혼자 생활하고 있는 시아지우의 건강을 염려하며, 때마다 여주쌀을 개인적으로 보내주겠다며 애정이 어린 격려와 응원을 전했다.





