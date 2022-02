하나은행, 2022 베이징 동계패럴림픽 대회 선수단 후원

[아시아경제 부애리 기자] 하나은행이 대한장애인체육회 공식후원은행으로 참여한다고 28일 밝혔다.

하나은행 측은 "2022 베이징 동계 패럴림픽에 참가하는 6개 종목 총 32명의 대한민국 국가대표 선수단의 선전을 기원하기 위한 것"이라고 전했다.

하나은행은 2018년 평창 동계올림픽·패럴림픽 공식후원은행 참여를 계기로 현재까지 금융권 내 유일하게 대한장애인체육회를 후원하고 있다.

하나은행은 장애인 국가대표 선수단 훈련 경비 지원, 패럴림픽 온라인코리아하우스를 통한 홍보, 패럴림픽 선수단의 경기력 향상을 위한 필요물품 등을 지원한다.

하나금융그룹 공식 유튜브인 '하나TV'를 통해 선수단 응원 콘텐츠를 방영하고, 경품 이벤트도 진행한다. 공식 개막일인 다음달 4일부터 13일까지 하나원큐 앱을 통해 하이파이브 응원 이벤트, 경품추첨 이벤트 등을 펼친다.

하나은행 관계자는 "앞으로도 하나은행 환경·사회·지배구조(ESG)경영 철학을 기반으로 사회적 책임을 다할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 하나은행은 대한장애인체육회를 비롯해 대한장애인컬링협회, 대한장애인노르딕스키연맹, 대한장애인스키협회, 대한장애인아이스하키협회를 지원하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr