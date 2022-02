삼육대-경찰대 치안정책연구소, '냄새증거' 연구 협력 MOU

[아시아경제 한진주 기자] 삼육대와 경찰대 치안정책연구소는 냄새 증거의 객관성을 확보하기 위해 협력 체계를 구축한다.

삼육대는 지난 22일 교내 백주년기념관 소회의실에서 국내 최초로 냄새증거의 객관성을 확보하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

삼육대와 치안정책연구소는 이번 협약을 통해 △체취선별견 운용 △냄새증거 포집 방법 개발 △체취 선별 라인업 구축 등 냄새증거 관련 연구를 구체화하고 전문화하기 위한 공조체계를 구축한다.

냄새증거는 독일, 일본 등에서 증거능력을 인정받고 있으며 범죄자가 의도적으로 훼손할 수 있는 지문, 유전자와 달리 현장에서 지워지지 않는다는 특징이 있다. 지문처럼 냄새의 개별성이 과학적으로 확보된다면 범인을 식별하는 것도 가능하다.

삼육대는 현장에 남겨진 냄새와 대상자를 식별할 수 있는 체취선별견 운용에 전문성을 갖고 있다. 동물자원과학과 정훈 교수는 체취선별견의 훈련 과정을 모니터링하고, 냄새증거의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위한 연구를 진행하고 있다. 냄새증거 표준 매뉴얼도 집필하는 등 견의 체취선별 행동 연구를 선도해왔다.

경찰대 치안정책연구소는 휴대용 기체포집장치를 개발해 4년째 운영하고 있다. 미량의 기체를 농축·포집하는 장치로 시료의 다양한 성분분석을 위한 고감도 질량분석장비와 시스템으로 구성돼있다. 이 장치를 통해 개인 식별을 할 수 있는 체취의 최적 분석 플랫폼 개발연구를 진행 중이다.

삼육대는 지난해 10월 경기북부경찰청과 업무협약을 맺고 공동으로 체취선별견 '파도'(래브라도 리트리버)를 도입해 냄새증거 연구 역량을 강화하고 있다.

김일목 삼육대 총장은 “과학수사의 새로운 기법인 냄새증거의 인식 확대와 지속적인 발전을 기대한다”며 “냄새증거의 객관성이 확보돼 치안현장에서 유용하게 활용되길 바란다”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr