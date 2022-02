美 수도로 몰려가는 백신반대 트럭 시위

전국 곳곳서 캐나다 트럭시위 모방

국방부, 군력 투입해 교통통제 지원

[아시아경제 조현의 기자] 캐나다에서 트럭 운전사들이 시작한 코로나19 백신 의무화 반발 시위가 미국 수도 워싱턴DC로 확산하고 있다.

미국의 트럭 운전사들은 23일(현지시간) 서부 캘리포니아주에서 백신 접종과 마스크 의무화 중단에 항의하기 위해 약 4000㎞를 횡단하는 시위를 시작했다고 주요 외신이 보도했다.

캐나다에서 백신 의무화 조치에 반대해 대규모 트럭 시위를 벌인 ‘자유의 호송대’를 모방한 이 시위대는 트럭 20여대와 캠핑카 등 대형 차량 50여대로 구성됐다.

자칭 ‘국민 호송대’라고 불리는 이 미국판 시위대는 총 11일간의 여정을 거쳐 다음 달 5일 워싱턴DC 인근 순환도로인 벨트웨이에 도착하는 것을 목표로 한다.

조 바이든 대통령의 고향인 펜실베이니아주 스크랜턴에서 출발하는 시위대도 이날 중 벨트웨이에 도달할 것으로 보인다.

전국 곳곳에서 출발한 시위대가 일제히 벨트웨이에 모이는 것은 수도 일대 교통을 마비시키겠다는 의도가 있는 것으로 풀이된다.

미국 정부는 이미 대응에 나섰다. 국토안보부는 일찌감치 극우 인사들과 지역별 트럭 기사 등이 시위를 조직하고 있으며 이들이 바이든 대통령이 오는 3월1일 신년 국정 연설을 하는 의사당에 집결하겠다는 계획을 세운 것으로 파악했다.

국방부는 이에 오는 26일부터 다음 달 7일까지 워싱턴DC의 주 방위군 400명과 이외 지역의 주 방위군 300명을 비무장으로 투입해 교통 통제를 지원한다. 또 교통 초소에 50대의 대형 전술 차량을 배치하고 필요 시 워싱턴DC 외곽에 주 방위군 300명을 추가 투입하기로 했다.

국민 호송대는 성명을 통해 "수도 내부로는 진입하지 않겠다"고 밝혔다. 다만 캐나다 시위대가 수도 오타와에서 시위를 벌인 점 등을 감안하면 가능성을 배제할 수 없다.

