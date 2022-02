GS25, 부산 스마트시티에 ‘미래형 편의점’ 오픈…“무인점포·태양광시스템”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 국내 첫 스마트 시티로 조성된 부산시 강서구의 에코델타시티에 첨단 기술을 적용한 매장을 오픈했다고 24일 밝혔다.

스마트빌리지는 신재생 에너지 생성 활용, 에너지 절감 건축 기법, 스마트 모빌리티, 스마트홈 IoT 플랫폼 등 기술을 갖추고 있고, GS25스마트빌리지점에도 원격점포관리시스템(SEMS), 태양광 에너지 조달 시스템, ‘E0’ 등급의 친환경 인테리어 자재 등이 적용됐다.

SEMS은 GS25 본부의 메인 서버를 통해 전국 점포의 냉장·냉동 장비의 온도 및 냉·난방기기, 간판 점등, 실내조명 조절, 전력 사용 관리 등의 원격제어가 가능하다. 이를 통해 일반 점포 대비 약 10%의 에너지를 절감할 수 있다. 또한 24시간 무인 운영이 가능하도록 셀프 결제, 출입 보안 등 최첨단 유통 기술도 적용돼 고객 방문 시간대에 따른 가맹점의 운영 편의성을 높였다.

GS리테일 관계자는 “대한민국의 미래 먹거리로 선정된 8대 성장 사업의 첫삽으로 출발한 부산에코델타스마트빌리지에 입점하게 돼 자부심이 크다”며 “친환경과 가맹점 운영 편의를 극대화 시켜 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에도 도움을 줄 것”이라고 말했다.

