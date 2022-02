[아시아경제 황윤주 기자] 유신 유신 054930 | 코스닥 증권정보 현재가 17,850 전일대비 1,000 등락률 +5.93% 거래량 20,438 전일가 16,850 2022.02.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일[다시 뛰자 '건설 코리아'] 건설명가 SK, 연료전지·해상풍력 '그린 뉴딜' 명가로[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 750원의 현금배당을 결정했다고 21일 공시했다. 시가배당율은 4.2%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr