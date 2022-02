네온테크, 드론 화물운송 시장 본격 진입…배송임무 성공률 98%

KTL 시험한 공인 인증시험…상용화를 위한 1차 성능검증

40kg 이상에서 검증 추진 등 드론 신사업 성장동력 육성

네온테크는 40Kg을 적재할 수 있는 고중량 드론인 ND-840z 모델 개발 후 상용화를 위한 검증을 추진하고 있다.

네온테크는 1차 성능검증을 위해 임무장비 포함 10kg 이상의 화물을 탑재하고약 20km 비행거리를 운항하는 공인 인증시험을 국내 드론기업 최초로 달성했다고 21일 밝혔다.

국내 드론 시장은 임무장비를 포함하여 5kg 이하 저중량 수준의 화물을 탑재하고 2~ 5km 내외의 단거리 비행에 머물렀다. 네온테크 드론사업본부는 지난달 7일 한국산업기술시험원(KTL)에서 시험한 공인 인증시험을 통해 약 20km 비행에 성공했다. KTL은 산업통상자원부 산하기관으로 드론 비행성능 등 기술혁신 성과물을 공식 인증하는 국내 유일의 공공기관이다.

네온테크 드론사업본부는 비행 안정성을 검증하기 위해 1000회 이상의 실증 비행을 목표로 하고 있다. 현재까지 전체의 약 40%에 해당하는 실증 비행을 완료했다. 배송임무 성공률 98% 이상을 달성하며 비행 안전성을 입증했다. 공기역학을 고려한 설계개선으로 기체 크기를 최소화하고, 각종 비상상황에도 별도 조작 없이 자동으로 복귀하도록 개발했다.

항공안전법상 최대이륙중량 25kg 이상의 드론을 운용하는 데 필수적인 안전성 인증을 1월에 항공안전기술원으로부터 획득했다. 올해는 화물중량 40kg 이상에서 공인 인증시험을 통해 안전 비행거리 인증을 획득할 예정이다.

반도체 및 자동화 장비 전문 제조 기업으로 삼성, LG, 하이닉스에 장비를 공급하고 있다. 화물 운송용 고중량 드론 비행 성공을 통해 드론 사업을 신성장동력으로 집중 육성한다는 계획이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr