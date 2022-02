"코로나 자가검사키트 물량 안정적" … 이번주 2100만명분 공급

[아시아경제 조인경 기자] 식품의약품안전처는 오는 26일까지 개인이 구매할 수 있는 코로나19 자가검사키트 2100만명분을 전국 약국과 편의점 등 7만5000여곳에 공급한다고 20일 밝혔다.

앞서 2월 셋째주(13~19일)에는 민간물량 키트 1900만명분이 전국 판매처에 공급됐다.

식약처는 "2월 3주와 4주차에 전국에 공급될 예정이던 자가검사키트의 분량이 당초 총 3000만명분이었으나, 신규 품목 허가와 생산량 증대에 힘입어 1000만명분이 추가로 확보됐다"고 설명했다.

전국 보건소 선별진료소와 임시선별진료소, 유치원·초등학교 등 공공 부문에는 2월 셋째주 자가검사키트 1218만명분이 공급된 이어 이번 넷째주에 1260만명분이 지원될 예정이다.

식약처는 키트 공급이 원활히 이뤄지고 있는 만큼 개인이 미리 과다하게 구매할 필요가 없고, 보건소 선별진료소나 임시선별진료소에서는 무료로 검사할 수 있다고 재차 강조했다.

식약처 관계자는 "앞으로도 자가검사키트 생산업체와 적극적으로 협력해 생산량을 증대함으로써 개인이 적기에 적정한 가격으로 키트를 구매해 검사할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr