국민의힘, 단일화 철회한 安에 "국민께 실망 드려선 안 돼… 계속 함께 노력해야"

"충정 충분히 이해"… 유보적인 태도

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 20일 단일화 제안을 철회한 안철수 국민의당 대선후보에 대해 "정권 교체를 위해 앞으로도 계속 함께 노력하기를 바란다"고 답했다.

이양수 국민의힘 수석대변인은 이날 입장문을 통해 "오늘 안 후보께서 말씀하신 충정을 충분히 이해한다"며 이같이 밝혔다.

그러면서도 "정권 교체를 요구하는 국민께 실망을 드려서는 안 될 것"이라고 전했다. 안 후보가 그동안 해왔던 단일화 제안 및 철회 과정에 대해 또다시 유보적인 태도로 대응한 셈이다.

이날 안 후보는 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "이제부터 저의 길을 가겠다"며 "단일화 제안으로 혼란을 느끼셨던 국민들께 진심으로 사과를 드리고 양해 말씀을 드린다"고 밝혔다.

안 후보는 이번 단일화 협상 결렬 책임이 국민의힘 측에 있다고 주장했다. 단일화 제안 이후 일주일이 지났지만 윤 후보가 대답을 하지 않았고 주변 사람들로 인해 제안의 진정성이 왜곡됐다는 것이다.

앞서 국민의힘은 안 후보의 단일화 제안에 대해 "'국민 경선'이라 지칭해 제안한 방식은 정권 교체를 원하는 국민적 요구에 오히려 역행할 수 있다"며 여론조사 단일화 방식에 대해 사실상 거부 의사를 밝혔다.

