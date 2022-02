전남대, 공동체 구축 위한 '지역협력포럼' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교가 지역과 대학의 상생 발전을 위한 대학과 지역사회의 공동체 구축 방안에 대해 지역협력포럼을 개최했다.

18일 전남대학교에 따르면 전남대는 지난 16일 지속가능한 지역 발전과 국립대의 역할을 주제로 지역협력 포럼을 갖고, 환경, 교육, 문화·경제, 인공지능 분야의 지역 현안 해결을 위해 대학과 지역이 협력하는 방안을 탐색했다.

1부 전문가 포럼에는 대통령 소속 탄소중립위원회 이유진 박사, 청소년삶디자인센터 박형주 센터장, KBC광주방송 김태관 PD, 광주광역시 인공지능산업국 손경종 국장 등이 참석해 그린뉴딜, 미래학습도시, 로컬 크리에이터, 인공지능산업을 위한 대학의 역할에 대해 강연했다.

분과 토론에서는 각 분야별 지역 전문가와 전남대 구성원이 지역문제 해결을 위한 네트워크를 구축하고, 대학과 지역의 새로운 협력 모델에 대해 논의했다.

김영관 미래전략부처장은 "전남대의 기술, 인적자원, 인프라를 지역사회와 폭넓게 공유하고 지속가능한 미래를 위해 대학과 지역이 함께 하는 공동체를 구축하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

