[포토] 조이, '청바지+흰티의 정석'

[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 레드벨벳의 조이가 군살없는 개미허리를 뽐냈다.

최근 조이는 자신의 SNS 계정에 일상을 담은 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 조이는 흰색 티셔츠에 청바지 차림으로 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. 짧은 상의에 드러난 잘록한 허리라인과 선명한 복근이 보는 이의 감탄을 자아냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr