"소주값 올랐다" 참이슬 7.9%↑… 식당소주 5000원 되나(종합)

하이트진로, 23일 참이슬, 진로 등 소주류 제품 가격 인상

소주 업체 도미노 인상 불가피…롯데칠성 "확정된 것 없어"

[아시아경제 구은모 기자] 하이트진로가 원부자재값 인상으로 약 3년 만에 소주류 제품의 출고가격 인상을 결정하면서 소주 업체들의 가격 인상이 줄줄이 이어질 것이라는 전망이 나온다. 일각에서는 식당 등에서 판매하는 소주의 가격이 크게 오르는 것 아니냐는 우려 섞인 목소리도 나온다.

하이트진로는 오는 23일부터 ‘참이슬 후레쉬’와 ‘참이슬 오리지널’의 공장 출고가격을 7.9% 인상한다고 18일 밝혔다. 360ml 병과 일부 페트류가 인상대상이다.

‘진로’는 2019년 출시 후 처음으로 출고가격을 인상하게 됐다. 참이슬과 동일하게 7.9% 인상한다. 인상 후에도 진로는 참이슬보다 낮은 가격을 유지한다. 단 ‘일품진로’는 프리미엄 소주 시장의 활성화를 위해 이번 인상에서 제외했다.

하이트진로 관계자는 “최근 원부자재 가격, 물류비, 공병 취급수수료, 제조경비 등 전방위적으로 큰 폭으로 원가가 상승했고 그동안 내부적으로 비용절감, 효율화를 통해 인상분을 흡수하려고 노력해왔다”며 “지난 3년 간 14% 이상의 가격 상승 요인이 발생, 지속되고 있으나 다각적인 검토를 통해 소비자들의 부담을 최소화하는 선에서 인상률을 결정했다”고 설명했다.

최근 주정값과 병뚜껑 가격 인상이 소주 가격 인상에 결정적인 영향을 미쳤다. 앞서 대한주정판매는 지난 4일부터 주정 가격을 평균 7.8% 인상했다. 2012년 이후 10년만의 가격 인상이다. 소주업체에 주정을 판매하는 대한주정판매는 진로발효 등 10개 국내 주정 제조회사가 지분 참여로 만든 판매 전담 회사다. 과세 주정은 드럼(200L)당 36만3743원에서 39만1527원으로 7.6% 올랐다. 미납세 및 면세의 경우 35만1203원에서 37만8987원으로 7.9% 올랐다.

병마개(병뚜껑) 가격도 올랐다. 삼화왕관과 세왕금속공업 등 병뚜껑 업체들은 지난 1일 소주 병뚜껑의 가격을 평균 16% 인상했다. 여기에 빈용기보증금·취급수수료도 인상되는 등 인상 요인이 많아 업체로선 제조 원가 부담이 큰 상황이다.

소주업계 1위 하이트진로가 출고가를 인상하면서 롯데칠성음료, 무학, 보해양조 등 소주 업체들의 연쇄적인 가격 인상도 불가피할 전망이다. 다만 업계는 아직 인상에 대해 말을 아끼는 상황이다. 롯데칠성음료 관계자는 "주정가격 인상 등 원가 인상으로 인한 인상요인은 있어 검토 중에 있으나 아직 확정된 것은 없다"고 말했다.

한편 소주업체들이 출고가를 인상하면 식당에서 파는 소주 가격도 현재 4000원에서 5000~6000원대로 뛸 것이란 전망이 나온다. 맥주의 경우 2019년 가격이 오르면서 5000원으로 먼저 인상된 바 있다.

