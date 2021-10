[아시아경제 지연진 기자] 서린바이오 서린바이오 038070 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 550 등락률 -2.28% 거래량 406,060 전일가 24,100 2021.10.27 15:06 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 30.0% 증가한 222억원을 기록했다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 70.7% 늘어난 21억원, 당기순이익은 930.3% 증가한 131억원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr