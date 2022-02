눈이 녹아 비가 된다는 절기상 우수(雨水)를 이틀 앞둔 17일 서울 서초구 양재꽃시장을 찾은 시민들이 형형색색 화사한 꽃을 고르고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

