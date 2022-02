[아시아경제 지연진 기자] 한국전자홀딩스 한국전자홀딩스 006200 | 코스피 증권정보 현재가 1,760 전일대비 110 등락률 -5.88% 거래량 396,157 전일가 1,870 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!국제 에너지 상승..."정부는 TF 꾸리고, 국내 전망은..." close 는 지난해 연결 매출액이 전년대비 33.04% 증가한 2674억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 265억원으로 흑자전환했고, 당기순이익도 흑자전환한 101억원이었다.

