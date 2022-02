BNK부산은행, 지방銀 최초 모바일 방카슈랑스 서비스 개시

[아시아경제 유제훈 기자] BNK부산은행은 지방은행 최초 비대면 모바일 방카슈랑스 서비스를 개시한다고 14일 밝혔다. 방카슈랑스는 은행과 보험사가 협업을 통해 보험상품을 은행에서 판매하도록 한 종합금융서비스 제도다.

모바일 방카슈랑스 서비스는 저축보험, 변액보험, 보장성보험 등 31개 보험상품을 24시간 시·공간적 제약없이 부산은행 모바일뱅킹 애플리케이션에서 비교하고 가입할 수 있는 서비스다.

이 서비스는 고객의 니즈와 목적에 맞춰 재테크, 질병대비, 일상의 사고, 재산 보호로 분류된 동종 상품군을 선택할 시 환급율, 보험료, 예상적립액 등 한 번에 자동 비교 설계돼 편의성을 높였다.

허영선 부산은행 자산관리본부장은 "이번 서비스 오픈으로 편의성은 물론 고객의 소중한 시간을 아낄 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 비대면 채널을 통해 고객이 쉽고 간편하게 자산관리 서비스를 이용하도록 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

