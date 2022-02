카카오 "3일 서비스 오류, 외부 교란 때문…고소장 제출 예정"

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 지난 3일 발생한 지도·포털·QR 체크인 서비스 오류와 관련해 해외 인터넷 서비스 제공사(ISP) 등 외부 교란을 원인으로 지목했다.

14일 IT업계와 과학기술정보통신부에 따르면 카카오는 최근 이 같은 내용의 원인 분석 자료를 과기정통부에 제출했다.

카카오는 BGP(보더 게이트 프로토콜, 외부 라우터와 경로 정보를 주고받는 프로토콜)의 교란 행위로 접속 장애가 발생했다고 보고 있다. BGP 교란 행위는 ISP 등에 IP 주소가 잘못 입력돼 트래픽이 본래 전달돼야 할 곳이 아닌 엉뚱한 곳으로 전송되는 오류다.

카카오는 해외 ISP 등 외부의 개입이 발생했고, 이로 인해 카카오로 전해져야 할 트래픽이 제대로 들어오지 않았다고 분석했다. 회사 측은 정확한 사고 경위를 파악하기 위해 경찰에 고소장을 제출할 예정이다.

과기정통부 관계자는 "카카오가 제출한 내용이 정확한 게 맞는지 전문가의 검증이 필요하다"며 "검증을 진행할 예정"이라고 말했다.

한편 지난 3일 오전 11시 20분께부터 1시간가량 카카오톡 QR체크인 서비스와 포털 '다음'의 뉴스 서비스, 카카오맵 등이 원활하게 작동하지 않아 일부 이용자가 불편을 겪는 일이 발생한 바 있다.

